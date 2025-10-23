Pożar kamienicy w centrum Katowic. Ogień na wszystkich piętrach

Pożar kamienicy w Katowicach Źródło: Marcin

W czwartek około godziny 18 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze kamienicy przy ulicy Francuskiej w centrum Katowic. Budynek okazał się opuszczony.

Pożar kamienicy przy ul. Francuskiej w Katowicach Źródło: TVN24

Ewakuacja drugiej kamienicy

- Trzy piętra zostały już ugaszone. Aktualnie trwa akcja gaśnicza poddasza, dachu o powierzchni około 150 metrów kwadratowych, gdzie pojawiły się zarzewia ognia - przekazał tvn24.pl mł. kpt. Jakub Tondos, oficer prasowy katowickiej straży pożarnej.

Na miejsce skierowano 10 zastępów straży pożarnej.

Pożar kamienicy przy ul. Francuskiej w Katowicach Źródło: TVN24

- To zabudowa pierzejowa. Jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej mieszkańcy sąsiedniego budynku sami ewakuowali się na zewnątrz. Będzie dla nich podstawiony autobus - przekazał Tondos.

