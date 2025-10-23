Pożar kamienicy w centrum Katowic. Ogień na wszystkich piętrach

W czwartek około godziny 18 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze kamienicy przy ulicy Francuskiej w centrum Katowic. Budynek okazał się opuszczony.
Ewakuacja drugiej kamienicy
- Trzy piętra zostały już ugaszone. Aktualnie trwa akcja gaśnicza poddasza, dachu o powierzchni około 150 metrów kwadratowych, gdzie pojawiły się zarzewia ognia - przekazał tvn24.pl mł. kpt. Jakub Tondos, oficer prasowy katowickiej straży pożarnej.
Na miejsce skierowano 10 zastępów straży pożarnej.
- To zabudowa pierzejowa. Jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej mieszkańcy sąsiedniego budynku sami ewakuowali się na zewnątrz. Będzie dla nich podstawiony autobus - przekazał Tondos.
Autorka/Autor: bp/tok
Źródło: tvn24.pl, TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24