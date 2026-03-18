Katowice

Zaginął w 1944 roku w Warszawie, obraz znaleźli w mieszkaniu w Katowicach

Odzyskane dzieło
Do zdarzenia doszło w Katowicach
Źródło: Google Earth Pro
Policjanci z Katowic odnaleźli obraz autorstwa Feliksa Michała Wygrzywalskiego, który zaginął w czasie II wojny światowej i figurował w rejestrze dzieł utraconych prowadzonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Śląscy kryminalni wraz z funkcjonariuszami krakowskiego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ustalili, że w jednym z mieszkań na terenie Katowic może znajdować się obraz Feliksa Michała Wygrzywalskiego "Dzieci nad wodą". Dzieło było w rejestrze utraconych dóbr kultury. Obraz pochodził z prywatnej kolekcji Leona Babińskiego w Warszawie, zaginął w 1944 roku.

- Zebrane informacje pozwoliły wszcząć postępowanie w sprawie paserstwa tego obrazu - wyjaśnia nadkomisarz Sabina Chyra-Giereś, rzecznik prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Rodzinna pamiątka

Policjanci zlokalizowali miejsce, w którym może znajdować się obraz. W grudniu zeszłego roku weszli do mieszkania na terenie Katowic, gdzie odnaleźli i zabezpieczyli poszukiwane dzieło sztuki.

- Z relacji właściciela mieszkania, w którym odnaleziono obraz, wynika, że był on przekazywany z pokolenia na pokolenie. Nie zna on historii jego zaginięcia, ani okoliczności, w jakich znalazł się w posiadaniu jego rodziny - relacjonuje Chyra-Giereś.

Źródło: Śląska policja

Czynności przeprowadzono z udziałem ekspertów z Muzeum Śląskiego w Katowicach, którzy pomogli w identyfikacji obrazu, sporządzili szczegółowy opis jego stanu oraz wykonali dokumentację fotograficzną. Po zakończeniu działań obraz został odpowiednio zabezpieczony i przekazany na przechowanie do Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Opinia biegłego z zakresu historii sztuki potwierdziła, że odnalezione dzieło jest oryginalnym obrazem Feliksa Michała Wygrzywalskiego. Jego wartość oszacowano na około 25 tysięcy złotych.

Źródło: Śląska policja

Dotychczas nikomu nie przedstawiono zarzutów.

- Postępowanie, prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach, ma na celu wyjaśnienie okoliczności odnalezienia obrazu na terenie Katowic. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego zostaną podjęte dalsze decyzje procesowe - tłumaczy Chyra-Giereś.

Śledczy rozstrzygną również o dalszym losie zabezpieczonego dzieła.

Źródło: Śląska policja

Inspiracja Włochami

Feliks Michał Wygrzywalski urodził się w 1875 roku w Przemyślu. Kształcił się w Monachium i Paryżu oraz we Włoszech. Ostatni kraj stał się inspiracją dla jego twórczości. Jak informuje Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, "urzeczony włoskim klimatem, krajobrazami i sztuką zamieszkał w Rzymie", a "obiektem szczególnej fascynacji" stało się dla niego morze, które w różnych wariacjach pojawia się na jego płótnach, zarówno jako tło dla scen mitologicznych i rodzajowych, ale też samodzielny temat. Zmarł we wrześniu 1944 roku w Rzeszowie. w wyniku wylewu krwi do mózgu.

Jego obraz "Dzieci nad wodą" zniknął w 1944 roku. Znajdował się w kolekcji Leona Babińskiego, współorganizatora polskiego sądownictwa w dwudziestoleciu międzywojennym.

