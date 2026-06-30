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Katowice

Pogotowie ma nowego dyrektora. Poprzedni kupił auta za blisko milion złotych

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Łukasz Pach i Michał Woś w ostatnim dniu kampanii przed wyborami w 2024 roku
Pogotowie wydało milion na drogie samochody. To nie karetki
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: FB Michał Woś
Łukasz Pach nie jest już dyrektorem Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Przegrał konkurs, który ogłoszono w związku z końcem jego kadencji, a następnie złożył rezygnację. W maju pisaliśmy o kontrowersyjnych wydatkach w tej jednostce. Za cztery samochody służbowe, z których korzystał dyrektor i jego współpracownicy, pogotowie zapłaciło blisko milion złotych. Nowym szefem pogotowia został dr Krzysztof Nadolny, który do tej pory kierował pogotowiem w Sosnowcu.

Jak poinformował nas Sławomir Gruszka, rzecznik marszałka województwa śląskiego, konkurs na dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego ogłoszony był w związku z końcem kadencji obecnego dyrektora.

- Dokumenty wysłało kilkanaście osób. Komisja konkursowa wskazała na to stanowisko Klaudiusza Nadolnego, dotychczasowego dyrektora Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu - przekazał rzecznik.

Michał Woś i Łukasz Pach w ostatnim dniu kampanii przed wyborami w 2024 roku
Michał Woś i Łukasz Pach w ostatnim dniu kampanii przed wyborami w 2024 roku
Źródło zdjęcia: FB Michał Woś

Mógł pracować do końca sierpnia, zrezygnował już teraz

Choć obecny dyrektor Łukasz Pach mógł sprawować swoją funkcję jeszcze do końca sierpnia, zrezygnował już teraz.

- Osoba składająca rezygnację nie musi podawać powodów - podkreśla Gruszka.

Samochody służbowe za ponad 885 tysięcy zł

Pach kierował katowickim pogotowiem od 2020 roku. Był kojarzony z politykami Zjednoczonej Prawicy. W mediach społecznościowych i na spotkaniach wyborczych wspierał Andrzeja Dudę. Blisko współpracował z byłym ministrem Michałem Wosiem z Suwerennej Polski.

W maju pisaliśmy o tym, że od roku 2021 zarządził kupno czterech nowych samochodów służbowych o łącznej wartości ponad 885 tysięcy złotych. Żaden z nich nie był oznaczony jako ambulans ani wyposażony w element wskazujący, że jest częścią floty pogotowia ratunkowego.

"Pojazdami - mimo bogatej wersji wyposażenia - nie można zrealizować choćby podstawowych transportów medycznych lub sanitarnych" – pisał dziennikarz tvn24.pl Artur Węgrzynowicz.

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Dyrektor śląskiego pogotowia przyjeżdża luksusowym autem do pracy

Najdroższy kosztował 287 tysięcy zł

Najdroższy z kupionych za kadencji Łukasza Pacha samochodów niebędących ambulansami to sześcioosobowy Mercedes Vito z 2023 roku, który kosztował 287 tysięcy złotych. W tylnej części, określanej jako "biznesowa", wyposażony jest w obracane fotele kapitańskie oraz stolik.

Według naszych źródeł, dyrektor Pach miał do dyspozycji również kierowcę, który w środowisku medyków nazywany jest "asystentem".

Dotarliśmy do nagrań z kamer monitoringu znajdujących się w garażu oraz na zewnętrznym parkingu pogotowia. Na filmach było widać, że zarówno Łukasz Pach, jak i kierowca - często oddzielnie - wyjeżdżali służbowymi samochodami w godzinach popołudniowych. Ponownie w siedzibie pogotowia pojawiali się następnego dnia.

Dyrektor pogotowia w Katowicach i jego kierowca
Dyrektor pogotowia w Katowicach i jego kierowca
Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Kontrole wykazały nieprawidłowości

Jak pisaliśmy w maju, kontrole z urzędu marszałkowskiego wykazały nieprawidłowości w korzystaniu z floty samochodowej.

Chodziło m.in. korzystanie z pojazdów pogotowia do celów prywatnych oraz braki wymaganych umów i wzorów dokumentów, a także niejasne zasady ich składania. Poważniejszych konsekwencji wobec dyrektora jednak nikt nie wyciągnął.

Telefony za 45 tysięcy zł

Jak pisał Artur Węgrzynowicz, pogotowie wydało w ciągu ostatnich pięciu lat 45 tysięcy zł na telefony komórkowe dyrektora. Co roku wymieniał telefon na najnowszy model iPhone'a w topowej wersji.

Pach, odnosząc się do naszego artykułu, stwierdził, że samochody i telefony były używane przez pracowników pogotowia, a nie tylko przez niego. 

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Dyrektor o kosztownych zakupach pogotowia: to nie są tylko moje telefony i samochody
Źródło: TVN24

Nowy dyrektor zna sprawę tylko z doniesień medialnych

Pytany przez nas o te sprawy nowy dyrektor dr Krzysztof Nadolny mówi, że zna je tylko z doniesień medialnych i musi się z nimi zapoznać, żeby wypowiadać się na ten temat. Zaznacza, że z systemem ratownictwa medycznego związany jest od 20 lat.

- W pogotowiu w Katowicach przepracowałem 15 lat. Wracam więc do przedniego miejsca pracy. Tyle że teraz jako dyrektor. Chcę realizować cele, które podałem w przedstawionej przez siebie koncepcji funkcjonowania pogotowia. Zaczynam dzisiaj – stwierdził.

Nowym dyrektorem został dr Krzysztof Nadolny
Nowym dyrektorem został dr Krzysztof Nadolny
Źródło zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
województwo śląskieOchrona zdrowiaSamorząd terytorialny
Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
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