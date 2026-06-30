Pogotowie ma nowego dyrektora. Poprzedni kupił auta za blisko milion złotych
Jak poinformował nas Sławomir Gruszka, rzecznik marszałka województwa śląskiego, konkurs na dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego ogłoszony był w związku z końcem kadencji obecnego dyrektora.
- Dokumenty wysłało kilkanaście osób. Komisja konkursowa wskazała na to stanowisko Klaudiusza Nadolnego, dotychczasowego dyrektora Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu - przekazał rzecznik.
Mógł pracować do końca sierpnia, zrezygnował już teraz
Choć obecny dyrektor Łukasz Pach mógł sprawować swoją funkcję jeszcze do końca sierpnia, zrezygnował już teraz.
- Osoba składająca rezygnację nie musi podawać powodów - podkreśla Gruszka.
Samochody służbowe za ponad 885 tysięcy zł
Pach kierował katowickim pogotowiem od 2020 roku. Był kojarzony z politykami Zjednoczonej Prawicy. W mediach społecznościowych i na spotkaniach wyborczych wspierał Andrzeja Dudę. Blisko współpracował z byłym ministrem Michałem Wosiem z Suwerennej Polski.
W maju pisaliśmy o tym, że od roku 2021 zarządził kupno czterech nowych samochodów służbowych o łącznej wartości ponad 885 tysięcy złotych. Żaden z nich nie był oznaczony jako ambulans ani wyposażony w element wskazujący, że jest częścią floty pogotowia ratunkowego.
"Pojazdami - mimo bogatej wersji wyposażenia - nie można zrealizować choćby podstawowych transportów medycznych lub sanitarnych" – pisał dziennikarz tvn24.pl Artur Węgrzynowicz.
Najdroższy kosztował 287 tysięcy zł
Najdroższy z kupionych za kadencji Łukasza Pacha samochodów niebędących ambulansami to sześcioosobowy Mercedes Vito z 2023 roku, który kosztował 287 tysięcy złotych. W tylnej części, określanej jako "biznesowa", wyposażony jest w obracane fotele kapitańskie oraz stolik.
Według naszych źródeł, dyrektor Pach miał do dyspozycji również kierowcę, który w środowisku medyków nazywany jest "asystentem".
Dotarliśmy do nagrań z kamer monitoringu znajdujących się w garażu oraz na zewnętrznym parkingu pogotowia. Na filmach było widać, że zarówno Łukasz Pach, jak i kierowca - często oddzielnie - wyjeżdżali służbowymi samochodami w godzinach popołudniowych. Ponownie w siedzibie pogotowia pojawiali się następnego dnia.
Kontrole wykazały nieprawidłowości
Jak pisaliśmy w maju, kontrole z urzędu marszałkowskiego wykazały nieprawidłowości w korzystaniu z floty samochodowej.
Chodziło m.in. korzystanie z pojazdów pogotowia do celów prywatnych oraz braki wymaganych umów i wzorów dokumentów, a także niejasne zasady ich składania. Poważniejszych konsekwencji wobec dyrektora jednak nikt nie wyciągnął.
Telefony za 45 tysięcy zł
Jak pisał Artur Węgrzynowicz, pogotowie wydało w ciągu ostatnich pięciu lat 45 tysięcy zł na telefony komórkowe dyrektora. Co roku wymieniał telefon na najnowszy model iPhone'a w topowej wersji.
Pach, odnosząc się do naszego artykułu, stwierdził, że samochody i telefony były używane przez pracowników pogotowia, a nie tylko przez niego.
Nowy dyrektor zna sprawę tylko z doniesień medialnych
Pytany przez nas o te sprawy nowy dyrektor dr Krzysztof Nadolny mówi, że zna je tylko z doniesień medialnych i musi się z nimi zapoznać, żeby wypowiadać się na ten temat. Zaznacza, że z systemem ratownictwa medycznego związany jest od 20 lat.
- W pogotowiu w Katowicach przepracowałem 15 lat. Wracam więc do przedniego miejsca pracy. Tyle że teraz jako dyrektor. Chcę realizować cele, które podałem w przedstawionej przez siebie koncepcji funkcjonowania pogotowia. Zaczynam dzisiaj – stwierdził.