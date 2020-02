Przecenił swoje umiejętności i podczas ucieczki przed policją rozbił auto. Czeka go wizyta w sądzie

Na gliwickim odcinku "średnicówki" policyjne bmw grupy Speed zarejestrowało pędzące z prędkością 150 km/h audi A4. Obowiązuje tam ograniczenie do 70 km/h. Mundurowi nadali sygnał świetlny i dźwiękowy do zatrzymania. Kierujący zaczął zwalniać, zjeżdżając w kierunku Sośnicy, co mogło świadczyć, że za chwilę zatrzyma się do kontroli. Nic bardziej mylnego. Chcąc zmylić policjantów, zmienił nagle pas ruchu i rozpoczął ucieczkę w stronę Zabrza. Jechał z prędkością dochodzącą do nawet 200 km/h. Na wysokości ronda Sybiraków młodemu katowiczaninowi zabrakło jednak umiejętności i na mokrej nawierzchni stracił panowanie nad kierownicą. Z impetem uderzył w bariery energochłonne. W tym momencie zakończył się pościg.