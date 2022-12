Poćwiartowane zwłoki mężczyzny w piwnicy. Zarzut zabójstwa usłyszał syn

czytaj dalej

Wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w USA była przygotowywana od miesięcy, choć poinformowano o niej na kilka godzin przed wylotem do Waszyngtonu - przekazała w czwartek Associated Press. Powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, amerykańska agencja opisała szczegóły przygotowań do brawurowej podróży Zełenskiego, która odbyła się w warunkach trwającej w jego kraju wojny i utrzymującego się zagrożenia ze strony Rosjan.