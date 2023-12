Pierwszy pociąg dojechał do lotniska w Pyrzowicach. Pasażerowie czekali na to od lat

Lotnisko w Pyrzowicach było ostatnim tak dużym portem w Polsce pozbawionym połączenia kolejowego. Dzięki odbudowie linii nr 182, w niedzielę pierwszy pociąg wjechał na stację Pyrzowice Lotnisko.

Pierwsze regularne pociągi pasażerskie dojechały w niedzielę rano do stacji Pyrzowice Lotnisko, położonej przy porcie lotniczym Katowice. To efekt odbudowy linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie przez PKP Polskie Linie Kolejowe i uruchomienia tam kursów przez Koleje Śląskie. Od teraz codziennie przejedzie nią 10 par pociągów.

Zdaniem rzecznika samorządowych Kolei Śląskich Bartłomieja Wnuka, dla woj. śląskiego rozwój transportu kolejowego jest priorytetem, a połączenie m.in. do lotniska jest dopełnieniem sieci przewozowej.

W pociągu, który odjechał w niedzielę z Częstochowy o godz. 7.34, na stacji Pyrzowice Lotnisko było kilkadziesiąt osób. Przejechanie trasy do lotniska trwa niespełna 60 minut.

Pociągi do lotniska, ze względu na prowadzony przez PKP Polskie Linie Kolejowe remont linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Bytom – Nakło Śląskie oraz przygotowywaną przez tę spółkę przebudowę katowickiego węzła kolejowego, na razie będą jeździły tylko trasą Częstochowa – Zawiercie – Pyrzowice Lotnisko – Tarnowskie Góry. Władze woj. śląskiego zapewniają, że w przyszłości na linię nr 182 wyjedzie więcej pociągów - gdy PKP PLK przebudują węzeł katowicki i regionalny przewoźnik dostanie możliwość wjazdu większej liczby pociągów na stację Katowice. Władze samorządowe woj. śląskiego oraz opolskiego wspólnie zaapelowały do prezesa PKP PLK o rewitalizację linii kolejowej nr 144 na trasie Zawadzkie - Tworóg. Umożliwiłaby ona wydłużenie kursowania pociągów relacji Opole - Zawadzkie do Tarnowskich Gór, a tam możliwe byłoby skorelowanie rozkładów z pociągami w stronę lotniska.

Powstaną nowe miejsca pracy

Rzecznik Katowice Airport Piotr Adamczyk przypomniał, że dotąd było to jedyne duże polskie lotnisko bez połączenia kolejowego. Szacuje się, że w tym roku obsłuży ono 5,6 mln pasażerów. Za pięć lat, w 2028 r., spodziewanych jest już 7,5 mln pasażerów. Choć tylko część z tych osób dojedzie na lotnisko pociągiem, kolej jest kluczowa dla rozwoju lotniska także jako środek transportu paliw i towarów oraz pracowników. Już teraz jest to jeden z największych pracodawców w regionie, zatrudniający 5 tys. osób. Wraz ze wzrostem liczby pasażerów za pięć lat może tam pracować nawet ok. 8 tys. osób. Władze lotniska zapowiadają też na najbliższe lata rozwój infrastruktury lotniskowej. Choć obecnie odległość ze stacji Pyrzowice Lotnisko do lotniskowych terminali wynosi 450 metrów, za cztery lata stację z planowanym terminalem ma połączyć wygodny tunel, skomunikowany z również planowanym autobusowym węzłem przesiadkowym.

Specjalna taryfa lotniskowa

Pod kątem uruchomienia linii S9 Koleje Śląskie wprowadziły nową "taryfę lotniskową". Cena biletu normalnego na trasie Tarnowskie Góry - Pyrzowice Lotnisko (18 km) wyniesie zgodnie z tą ofertą 8,50 zł, na trasie Zawiercie - Pyrzowice Lotnisko (27 km) 10,40 zł, a na trasie Częstochowa - Pyrzowice Lotnisko (71 km) 19,80 zł. Cena biletu normalnego według taryfy standardowej z Katowic do Pyrzowic Lotniska przy zakupie przez internet (z przesiadką w Zawierciu - 72 km) to 19,95 zł.

Na to połączenie czekano od lat

Budowa kolejowego połączenia do lotniska, oddalonego od Katowic o ponad 30 km, oczekiwana była w regionie od lat. Początkowo planowano budowę nowej linii – od Bytomia, przez Piekary Śląskie, jednak wobec kosztów i sprzeciwu mieszkańców, tę koncepcję porzucono. Ostatecznie PKP PLK skoncentrowały się na rewitalizacji ok. 49 km dotychczasowych, w większości nieczynnych bądź rozebranych linii kolejowych: od Tarnowskich Gór do Zawiercia, a także łącznicy do Zawiercia i łącznicy w rejonie Miasteczka Śląskiego. Oprócz odbudowy przeprowadzono elektryfikację połączenia i szereg zmian technicznych – ze względu na prędkość projektową do 140 km/h. Zmodernizowano lub zbudowano osiem przystanków kolejowych z 11 peronami (m.in. na stacjach Tarnowskie Góry, Siewierz, Poręba i Zawiercie). Powstała też nowa stacja Pyrzowice Lotnisko i mijanka techniczna w Miasteczku Śląskim. Prace zakończono w ostatnich tygodniach.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ng

Źródło: PAP