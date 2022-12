Mężczyzna zmarł na dźwigu kilkadziesiąt metrów nad ziemią. Strażacy ściągnęli ciało

Do tragedii doszło w piątek rano na budowie domów wielorodzinnych w Katowicach przy zbiegu ulic Dobrowolskiego i Góreckiego.

- Do nas zgłoszenie wpłynęło o 6.49 - mówi kapitan Rafał Gruszka, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Strażacy dotarli do mężczyzny po drabince żurawia

Około 60-letni mężczyzna znajdował się na jednym z podestów technologicznych, które służą do odpoczywania pracownikom, wspinającym się po wewnętrznej drabince metalowej konstrukcji.

Strażacy dostali się po tej drabince do potrzebującego, ale odstąpili od czynności ratowniczych, ponieważ mężczyzna już nie żył. Jak zaznaczał Gruszka, oficjalnie zgon będzie mógł stwierdzić lekarz po tym, gdy ciało zostanie przetransportowane na ziemię.

Wiadomo było, że nie będzie to proste, ponieważ - jak mówił rzecznik - nie dało się tam bezpiecznie rozstawić strażackiej drabiny.

Będą opuszczać ciało technikami alpinistycznymi

Miejsce akcji zabezpieczała policja. Jak przekazała nam Agnieszka Wichary, rzeczniczka katowickiej policji, obecny jest także przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy. - Z tego, co udało się do tej pory ustalić, był to naturalny zgon, mężczyzna zasłabł ze względu na stan zdrowia - powiedziała Wichary.