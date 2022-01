Poznali się na portalu randkowym. Prosił o pożyczki, w końcu przestał oddawać. Nie była jedyną ofiarą

Oboje z Katowic, poznali się na portalu randkowym, spotkali się kilka razy. On roztoczył przed nią wizję inwestycji w telefony komórkowe i złoto. Zaciągnęła dla niego sześć kredytów i 12 pożyczek, wciągnęła w to też rodzinę.

Poprosił o pożyczkę, na początku drobną, potem przestał oddawać

Jeden pożyczył pieniądze, drugi zaoferował ich odzyskanie

Tam 21-latek miał pożyczyć od znajomego z pracy prawie 58 tysięcy złotych. Zwlekał jednak ze spłatą pożyczki. Wtedy - jak podaje policja - do mężczyzny zgłosił się 28-latek i poinformował go, że również padł ofiarą 21-latka. - Zaproponował, że razem złożą pozew do sądu, by odzyskać pożyczone pieniądze. Twierdził jednak, że potrzebuje pieniędzy na opłacenie adwokata. W ten sposób wyłudził od 21-latka prawie 38 tysięcy złotych - informują katowiccy policjanci, którzy zajmują się również tą sprawą. 21-latek także również został zatrzymany.