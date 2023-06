Zamiast zieleni miały być szeregowce, ale nie ma drogi dojazdowej ani przystanku. Wojewoda zablokował inwestycję

Mieszkańcy osiedla Burowiec w Katowicach nie chcieli nowych szeregowców, bo mają powstać na ostatnim zielonym terenie. Radni zgodzili się na budowę, bo osiedle ma się rozwijać. Teraz wojewoda odrzucił ich uchwałę, bo do planowanych budynków nie ma drogi.

Inwestor - właściciele Grupy Pietrzak - chcą wybudować domy wielorodzinne na swojej działce w dzielnicy Burowiec w Katowicach. Pierwotnie miały to być kilkukondygnacyjne bloki, po protestach mieszkańców Katowic zmienili bloki na szeregowce.

Mieszkańcy protestują, bo adres inwestycji przy ulicy Mroźnej to ostatni zielony teren na Burowcu, miejsce spacerów i równocześnie część planowanej velostrady Katowice-Sosnowiec.

We wtorek nadzór prawny wojewody śląskiego odrzucił uchwałę katowickich radnych, którzy zgodzili się na inwestycję na podstawie specustawy mieszkaniowej, zwanej "lex deweloper".

Nie ma dostępu do drogi, nie ma w pobliżu przystanku

"W ramach inwestycji mieszkaniowej nie przewidziano drogi, którą zapewniony ma być dostęp do drogi publicznej, a do terenu inwestycji mieszkaniowej nie przylega droga publiczna, z której taki dostęp mógłby być zapewniony. Ponadto, nie istnieje przystanek komunikacyjny, który spełnia wymagania uchwalonych przez Radę Miasta Katowice standardów urbanistycznych" - czytamy w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody.

Miasto zapewniało, że droga i przystanek są w planach. Wojewoda jednak nie przyjął tych wyjaśnień. Wskazał, że dostępu budowy do drogi publicznej wymaga także Prawo budowlane.

Chcą wybudować 48 budynków

Mieszkańcy: nie składamy broni

Projektem uchwały radni zajęli się już po raz kolejny, bo wcześniej - pod koniec marca - został on przez nich odrzucony. Później jednak, w kwietniu, rada głosowała ponownie, tym razem nad odwrotnie brzmiącą uchwałą w sprawie "odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej" wraz z uzasadnieniem. Zagłosowali przeciwko, co otworzyło drogę do kolejnej próby. Na nadzwyczajnej sesji - na początku maja - zwolennikom nowego osiedla udało się dopiąć swego.