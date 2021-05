Policjanci odnaleźli ciało poszukiwanego chłopca

Dodano, że "już pierwsze czynności doprowadziły śledczych do podejrzenia, że mężczyzna może być odpowiedzialny za uprowadzenie i zabójstwo nastolatka". "Niestety, wkrótce kryminalni potwierdzili ten scenariusz, odnajdując w Sosnowcu ukryte ciało chłopca. Na miejscu pracują policyjni technicy i śledczy pod nadzorem prokuratora" - przekazano.

Od soboty szukano chłopca

11-letni Sebastian wyszedł w sobotę 22 maja 2021 roku na plac zabaw. Do domu miał powrócić o godzinie 19. Gdy ta się zbliżała, wysłał smsa do matki z prośbą o przesunięcie powrotu na godzinę 19.30. Chłopiec otrzymał zgodę na późniejszy powrót, jednak do domu nie wrócił i już nie nawiązał kontaktu z rodziną.