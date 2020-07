Kontrolowali auta i nie dopuścili do nielegalnych wyścigów. "Towarzystwo ostatecznie zrezygnowało i się rozjechało"

"Nawet przez 10 sekund nie było żadnego wyścigu"

- Odprawę do wyścigów mieliśmy około godz. 19., koło 21. zaczęły zjeżdżać się samochody. Do akcji zaangażowani byli policjanci ruchu drogowego, służba kryminalna, służba wywiadowcza, Inspekcja Transportu Drogowego - powiedziała Agnieszka Żyłka, rzeczniczka katowickiej policji. I dodała: - Było nas naprawdę bardzo dużo. Samochodów było kilkaset.

Tydzień wcześniej posypały się mandaty i wnioski do sądu

Wówczas odbywały się one w czterech różnych punktach miasta. Rzeczniczka katowickiej policji relacjonowała to wówczas tak: - W zdarzeniu brało udział w sumie ponad 200 osób, w różnym wieku. Policjanci skontrolowali 180 pojazdów. 81 kierowców przekroczyło prędkość w terenie zabudowanym. Policjanci nałożyli mandaty, skierowali także 11 wniosków do sądu o ukaranie. Siedmiu kierowców straciło prawo jazdy. Jeden prowadził, chociaż nie posiadał do tego uprawnień.