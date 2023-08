Nastolatkowie zmieniali relacje pociągów. "Robili to dla zabawy od ponad trzech miesięcy"

SOK: 116 skradzionych tablic relacyjnych

"Jak się później okazało 14-latkowie chcieli zmienić relację pociągu, robili to dla zabawy od ponad trzech miesięcy. W wyniku podjętych czynności w ich plecaku zabezpieczono aż 116 skradzionych tablic relacyjnych z różnych pociągów dalekobieżnych" - czytamy w komunikacie SOK.

- Na szczęście ich zachowanie nie miało wpływu na bezpieczeństwo, problemem było jednak to, że mogli wprowadzać podróżnych w błąd co do stacji docelowej danego pociągu - powiedział nam inspektor Dariusz Duda z zespołu prasowego Straży Ochrony Kolei.