Katowice Napadł na sklep w wieku 18 lat. Policja dopadła go, gdy wrócił z Niemiec Oprac. Mateusz Czajka |

25-latka zatrzymano na Szopienicach w lipcu Źródło wideo: Śląska Policja Źródło zdj. gł.: Śląska Policja

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W poniedziałek Śląska Policja poinformowała o zatrzymaniu przy ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach 25-letniego Norberta K. Mężczyzna ma zasądzony rok więzienia za kradzież i trzy lata więzienia za rozbój.

Za Norbertem K. był wystawiony list gończy. W 2018 rok napadł na mężczyznę i kobietę. Miał wtedy 18 lat.

"Razem ze swoimi wspólnikami, używając wobec pokrzywdzonych kastetu, pałki i paralizatora, skradł sprzęt elektroniczny, biżuterię i inne cenne przedmioty. Chcąc uniknąć odsiadki, Norbert K. wyjechał z kraju" - poinformowała w swoim komunikacie Śląska Policja.

"Był bardzo zaskoczony"

Mężczyzna w lipcu przyjechał na Górny Śląsk. Jego ruchy śledzili "łowcy głów", specjalna jednostka policji z komendy wojewódzkiej wykorzystywana do poszukiwań przestępców.

Policjanci przejęli poszukiwania od miejskiej komendy w kwietniu tego roku. Odnaleźli go w Niemczech. Zanim zapadły decyzje związane z Europejskim Nakazem Aresztowania dowiedzieli się, że Norbert K. przyjedzie do Polski.

"Ich ustalenia potwierdziły się podczas akcji, jaką przeprowadzili w katowickiej dzielnicy Szopienice. Norbert K. wpadł w jednym z mieszkań na ulicy Obrońców Westerplatte. Mężczyzna był bardzo zaskoczony i nie stawiał oporu" - podała policja

Norbert K. przebywa już w więzieniu, gdzie odbywa zasądzoną karę.

Źródło: Google Maps