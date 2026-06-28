Katowice Dostali zgłoszenie o krokodylu na pomoście

16.04.2021 | Wiszący na drzewie "lagun" przeraził mieszkańców Krakowa Źródło wideo: Paweł Abramowicz | Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Straż Miejska w Katowicach

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Tę interwencję strażnicy miejscy z Katowic zapamiętają na długi. W piątek, o godzinie 7.45 otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że na pomoście nad stawem Maroko leży krokodyl.

"Zgłaszająca kobieta najadła się strachu, gdy podczas spaceru z psem zauważyła na deskach pomostu około 50-centymetrowego, egzotycznego gada. Co gorsza - zwierzę wyraźnie się poruszało" - informowała straż.

"Gada" wypatrzyła spacerowicza z psem Źródło zdjęcia: Straż Miejska w Katowicach

Spacerowicza szybko wycofała się na bezpieczną odległość i powiadomiła strażników. Do zgłoszenia dołączyła też zdjęcie.

"Dyżurny potraktował sprawę bardzo poważnie. Wskazany rejon błyskawicznie zabezpieczył wysłany w trybie pilnym patrol. Strażnicy z pełną ostrożnością podeszli do pomostu. Gdy funkcjonariusze zbliżyli się do "drapieżnika", napięcie opadło, a na ich twarzach pojawił się uśmiech. Okazało się, że tym egzotycznym potworem był... wykonany z zielonej gumy krokodyl” - opisywała straż miejska.

Była to najpewniej zguba jakiegoś dziecka.

Pojechali do egzotycznego węża

Dwa lata temu policjanci i strażacy otrzymali wezwanie do Rajska (Małopolska), gdzie na jednym z podwórek sąsiedzi dostrzegli egzotycznego węża, a przynajmniej coś, co miało go przypominać. Służby postawiono na nogi. Okazało się, że na słońcu wygrzewa się wąż, tyle że... gumowy.

Egzotyczny wąż okazał się gumową zabawką Źródło: Policja Małopolska

Z kolei strażnicy miejscy ze Zduńskiej Woli otrzymali wezwanie do egzotycznego pająka na klatce schodowej. Ze zgłoszenia wynikało, że pająk może być jadowity. Na miejscu okazało się, że nie tylko nie jest groźny, ale i nieżywy. - Patrol znalazł prawdziwą "bestię". Pająk znajdował się w zacienionym miejscu, był łudząco podobny do prawdziwego - opisywał wtedy komendant straży miejskiej w Zduńskiej Woli Zbigniew Szulada. - On się nie ruszał i to właśnie wzbudziło moje podejrzenia, że albo nie żyje, albo to jakiś fake. Na szczęście pająk okazał się plastikową zabawką - dodał.

"Niebezpieczny pająk" na klatce schodowej. Zgłoszenie postawiło na nogi strażników miejskich Źródło: Straż Miejska w Zduńskiej Woli

Chwile grozy przeżyła też mieszkanka Krakowa, która wezwała Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w związku ze stworem, który przez kilka dni nie opuszczał drzewa. "Jest brązowe, siedzi na drzewie i to jest ten lagun!". - alarmowała kobieta, która zapewne miała na myśli "legwana" - nadrzewną jaszczurkę z Ameryki Środkowej i Południowej.

Na miejscu inspektorzy odnaleźli stwora na gałęzi bzu. Po dokładnym przyjrzeniu się mu ocenili, że "lagun" to tylko duży, rozmoczony croissant, którego ktoś wyrzucił przez okno. O sprawie "laguna" pisały największe światowe media: francuska agencja prasowa AFP, brytyjski portal BBC, francuski dziennik "Le Figaro" i "Le Parisien".

16.04 | Wiszący na drzewie "lagun" przeraził mieszkańców Krakowa Źródło zdjęcia: tvn24