Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Dostali zgłoszenie o krokodylu na pomoście

"Gada" wypatrzyła spacerowicza z psem
16.04.2021 | Wiszący na drzewie "lagun" przeraził mieszkańców Krakowa
Źródło wideo: Paweł Abramowicz | Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Straż Miejska w Katowicach
Strażnicy miejscy pojechali na Osiedle Tysiąclecia w Katowicach, by odłowić krokodyla wygrzewającego się na pomoście. Na miejscu zastali 50-centymetrowego "gada". To była gumowa zabawka.

Tę interwencję strażnicy miejscy z Katowic zapamiętają na długi. W piątek, o godzinie 7.45 otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że na pomoście nad stawem Maroko leży krokodyl.

"Zgłaszająca kobieta najadła się strachu, gdy podczas spaceru z psem zauważyła na deskach pomostu około 50-centymetrowego, egzotycznego gada. Co gorsza - zwierzę wyraźnie się poruszało" - informowała straż.

"Gada" wypatrzyła spacerowicza z psem
"Gada" wypatrzyła spacerowicza z psem
Źródło zdjęcia: Straż Miejska w Katowicach

Spacerowicza szybko wycofała się na bezpieczną odległość i powiadomiła strażników. Do zgłoszenia dołączyła też zdjęcie.

"Dyżurny potraktował sprawę bardzo poważnie. Wskazany rejon błyskawicznie zabezpieczył wysłany w trybie pilnym patrol. Strażnicy z pełną ostrożnością podeszli do pomostu. Gdy funkcjonariusze zbliżyli się do "drapieżnika", napięcie opadło, a na ich twarzach pojawił się uśmiech. Okazało się, że tym egzotycznym potworem był... wykonany z zielonej gumy krokodyl” - opisywała straż miejska.

Była to najpewniej zguba jakiegoś dziecka.

Pojechali do egzotycznego węża

Dwa lata temu policjanci i strażacy otrzymali wezwanie do Rajska (Małopolska), gdzie na jednym z podwórek sąsiedzi dostrzegli egzotycznego węża, a przynajmniej coś, co miało go przypominać. Służby postawiono na nogi. Okazało się, że na słońcu wygrzewa się wąż, tyle że... gumowy.

Policja Małopolska
Egzotyczny wąż okazał się gumową zabawką
Źródło: Policja Małopolska

Z kolei strażnicy miejscy ze Zduńskiej Woli otrzymali wezwanie do egzotycznego pająka na klatce schodowej. Ze zgłoszenia wynikało, że pająk może być jadowity. Na miejscu okazało się, że nie tylko nie jest groźny, ale i nieżywy. - Patrol znalazł prawdziwą "bestię". Pająk znajdował się w zacienionym miejscu, był łudząco podobny do prawdziwego - opisywał wtedy komendant straży miejskiej w Zduńskiej Woli Zbigniew Szulada. - On się nie ruszał i to właśnie wzbudziło moje podejrzenia, że albo nie żyje, albo to jakiś fake. Na szczęście pająk okazał się plastikową zabawką - dodał.

"Niebezpieczny pająk" na klatce schodowej. Zgłoszenie postawiło na nogi strażników miejskich
Źródło: Straż Miejska w Zduńskiej Woli

Chwile grozy przeżyła też mieszkanka Krakowa, która wezwała Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w związku ze stworem, który przez kilka dni nie opuszczał drzewa. "Jest brązowe, siedzi na drzewie i to jest ten lagun!". - alarmowała kobieta, która zapewne miała na myśli "legwana" - nadrzewną jaszczurkę z Ameryki Środkowej i Południowej.

Na miejscu inspektorzy odnaleźli stwora na gałęzi bzu. Po dokładnym przyjrzeniu się mu ocenili, że "lagun" to tylko duży, rozmoczony croissant, którego ktoś wyrzucił przez okno. O sprawie "laguna" pisały największe światowe media: francuska agencja prasowa AFP, brytyjski portal BBC, francuski dziennik "Le Figaro" i "Le Parisien".

16.04 | Wiszący na drzewie "lagun" przeraził mieszkańców Krakowa
16.04 | Wiszący na drzewie "lagun" przeraził mieszkańców Krakowa
Źródło zdjęcia: tvn24
ZOBACZ TAKŻE:
44 min
pc
Prof. Motyka: Zełenski zrzucił porozumienie ze stołu. "Od tego już nie będzie ucieczki"
Dwie strony
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
Źródło: tvn24.pl
Czytaj także:
Remont torowiska (zdjęcie ilustracyjne)
Zmiany w kursowaniu tramwajów, od poniedziałku bez siedmiu linii
WARSZAWA
imageTitle
To najlepsza wiadomość dla reprezentacji Polski
EUROSPORT
Donald Trump
Trump pokazał nowy paszport USA
BIZNES
imageTitle
Dymisja po odpadnięciu z mundialu
EUROSPORT
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Reanimacja na plaży. Lądował śmigłowiec LPR
WARSZAWA
Mel Brooks
Mel Brooks kończy 100 lat. Polski ślad w życiorysie legendy
Kultura i styl
26-letni motocyklista zginął na miejscu
Uderzył w bariery, zginął na miejscu
WARSZAWA
Policjanci odzyskali przywłaszczone luksusowe pojazdy
Nie płacił rat za Bentleya i Lamborghini
WARSZAWA
Demonstranci na ulicy
To był pierwszy zryw przeciwko komunistycznym władzom
Poznań
imageTitle
Leniwa niedziela na mundialu. O której dzisiaj jedyny mecz dnia?
EUROSPORT
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padła szóstka w Lotto
BIZNES
Pożar zakładu gospodarki odpadami w Mszczonowie
Płonie zakład gospodarki odpadami
Mszczonów
Upał, ostrzeżenia IMGW
Mapa Polski czerwona od alarmów IMGW
METEO
imageTitle
Pytanie o rywala, Brazylijczyk zawstydzony na konferencji
EUROSPORT
Pociąg IC "Szkuner"
Upadł w pociągu. "Po wodę trzeba sobie samemu przejść"
Wrocław
Upał w Polsce
Kulminacja spiekoty. Mapy IMGW
METEO
Clavicular
Jak looksmaxxing zmienia mężczyzn. "Nie łudziłabym się, że chodzi o kobiety"
Monika Winiarska
Parada równości w Budapeszcie
W Budapeszcie przeszła Parada Równości. "Brak zakazu to nie wszystko"
Świat
Uszkodzenia wieżowca w Pekinie po uderzeniu samolotu
Samolot uderzył w wieżowiec. Władze zabrały głos po dobie milczenia
Świat
imageTitle
Niezapomniana noc na mundialu. Byłoby trudno zasnąć z emocji
EUROSPORT
Wybuch butli z gazem - Aluzyjna Warszawa
Nasłoneczniona butla z gazem wybuchła na balkonie. Uszkodzenia w sąsiednim bloku
Polska
42 min
Dzieci biegające w fontannie
59 stopni Celsjusza na placu zabaw
Mamy temat
Synoptycy ostrzegają przed upałem
"Unikaj przebywania na słońcu"
METEO
Belgijskie służby ratunkowe
Polak zasłabł podczas pracy w Belgii. Nie żyje
Świat
GettyImages-2283152546
Oto wszystkie pary 1/16 finału. Sprawdź drabinkę mundialu
EUROSPORT
Pożar hali w Mszanie Dolnej
Rekord ciepła, fale ataków na Bliskim Wschodzie, decyzja w sprawie patomorfolożki
Świat
Paweł Koterski, prywatny detektyw
Gry operacyjne i śmierć zastępcy naczelnika CBŚP
Maciej Kuciel
USS Abraham Lincoln (zdjęcie ilustracyjne)
Fala ataków na Bliskim Wschodzie. Trump grozi unicestwieniem
Świat
Algieria - Austria
Szalony mecz w Kansas City! Algieria i Austria grały do końca
EUROSPORT
Leo Messi z golem w meczu Jordania - Argentyna
Messi z kolejnym golem. Argentyna z pewną wygraną
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica