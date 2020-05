Skosiła znak i jechała dalej. Z rurą wystającą spod auta przez trzy miasta

Policja zatrzymała pijaną kobietę za kierownicą mercedesa. Z tyłu jej samochodu wystawała metalowa rura. Okazało się, że to część znaku drogowego. Druga część została w innym mieście.

Przed godziną 23 w sobotę do dyżurnego komendy policji w Mikołowie trafiło zgłoszenie świadka. Jechał w kierunku centrum miasta i zaniepokoił go zygzakowaty sposób jazdy mercedesa przed nim. Zgłaszający poinformował, że do auta przyczepiony jest jakiś metalowy element.