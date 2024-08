Dzieci miały tylko brytyjskie paszporty. Na wakacje nie poleciały

czytaj dalej

"Jeśli tak bardzo nie chcecie mnie w kierownictwie PiS, to powiedzcie to publicznie, a nie biegajcie anonimowo szeptać dziennikarzom" - napisała Beata Szydło na platformie X. Nawiązała w ten sposób do publikacji medialnych, według których może stracić stanowisko wiceprezeski Prawa i Sprawiedliwości. Do sprawy w poniedziałkowy wieczór odniósł się rzecznik PiS Rafał Bochenek.