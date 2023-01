Miał zielone światło, był na pasach w połowie jezdni. Policja publikuje nagranie z potrącenia pieszego

czytaj dalej

Ciało młodej kobiety w mieszkaniu w Bielsku-Białej (woj. śląskie) zostało znalezione przez policjantów we wtorek wieczorem. Prokuratura potwierdziła, że w tym momencie był tam także chłopak 22-latki i że to nie on wzywał służby. Śledczy jeszcze nie wykluczyli zabójstwa. Zlecili sekcję zwłok kobiety.