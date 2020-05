"Żeby zatrzeć ślady kradzieży upozorował swoje porwanie"

47-latek z Katowic odpowie za sfingowanie napadu na salon z automatami do gier hazardowych, w którym pracował. Mężczyzna, jak ustaliła policja, upozorował swoje porwanie by ukryć, że od jakiegoś czasu okradał swojego pracodawcę.

Według zgłoszenia, które w poniedziałek otrzymali kryminalni z katowickiej komendy wojewódzkiej, do napadu doszło w nocy przed całodobowym salonem z grami w powiecie będzińskim. Jeden z pracowników salonu miał zostać porwany.

- Policjantom, którzy pracowali nad sprawą, od początku wydała się ona podejrzana. Nie dość, że rzekomo porwany 47-latek był poszukiwany w związku z tym, że nie wrócił z przepustki do zakładu karnego, gdzie odbywał karę, to jeszcze wyszło na jaw, że okradł swojego pracodawcę – wskazuje Aleksandra Nowara, rzeczniczka prasowa śląskiej policji.

"Sfingował napad"

Na trop rzekomo porwanego policjanci z komendy wojewódzkiej wpadli w środę. Po wytypowaniu adresu, pod którym miał się ukrywać, wkroczyli do akcji wspólnie z policjantami z katowickiego Centralnego Biura Śledczego Policji oraz będzińskiej komendy powiatowej. Po siłowym wejściu do jednego z sosnowieckich mieszkań, w środku zastali 47-latka. Mężczyzna został zatrzymany i trafił już do zakładu karnego, gdzie odbędzie resztę swojej kary.