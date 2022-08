Miał grozić nastolatkowi z Ukrainy i zgwałcić kobietę, która stanęła w jego obronie

Policja szuka nastolatka z Ukrainy, któremu agresywny mężczyzna groził w miejskim autobusie w Katowicach. Napastnik podejrzewany jest o zgwałcenie kobiety, która stanęła w obronie chłopaka. Funkcjonariusze ustalili tożsamość agresora i chcą, by nastolatek złożył zeznania. - Policjanci wydziału kryminalnego prowadzą czynności w sprawie kierowania gróźb karalnych pozbawienia życia, zgwałcenia i użycia noża - przekazała podkomisarz Agnieszka Żyłka z katowickiej policji.

Do zdarzenia doszło 9 czerwca w Katowicach w autobusie komunikacji miejskiej linii numer 9. Kamery monitoringu nagrały nastolatka, za którym do pojazdu z przystanku "Brynów Centrum Przesiadkowe" wszedł agresywny mężczyzna, który groził młodemu Ukraińcowi i obrażał go. W obronie chłopaka stanęła 26-letnia pasażerka.