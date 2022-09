Najpiękniejsze 3,5 miesiąca życia, dwa dni w szpitalu i śmierć. "Usłyszeliśmy, że żona musi urodzić"

Od lat starali się o dziecko

"Jak się urodzi, to nie przeżyje po prostu"

Po trzech miesiącach Marta zaczęła odczuwać ból i spięcia brzucha. Lekarz prowadzący ciążę założył jej szew na szyjce macicy – to zabezpiecza przed przedwczesnym porodem. Dwa tygodnie później, 15 kwietnia 2022 roku kobieta zgłosiła się do szpitala. Była w 20 tygodniu ciąży i nadal bolał ją brzuch.

Z powodu obostrzeń, związanych z pandemią, Krzysztof nie mógł być z żoną w szpitalu. Dzwonili do siebie i nagrywali rozmowy (włączyli w telefonie specjalną aplikację do rejestracji rozmów, gdy zaczęli leczenie niepłodności, by nie umknęły im zalecenia lekarzy). Czasami w tle słychać także medyków. Mężczyzna opowiada, że żonę podłączono do kardiotokografii (KTG) i przewieziono na oddział patologii ciąży.

"Jestem na bloku i w zależności od tego, czy będą skurcze, będę rodzić. (…) Mam kroplówki z magnezem i antybiotykiem, bo CRP już rośnie. Wczoraj miałam CRP 1.2, dziś już mam 18. Jak się urodzi, to nie przeżyje po prostu" – mówi do męża Marta na nagraniu, które opublikowała "Uwaga!" TVN

CRP to badanie, które pomaga stwierdzić, czy w organizmie toczy się stan zapalny. Według ustaleń "Uwagi!" TVN, pacjentka wykonała je dzień przed zgłoszeniem się do szpitala i wtedy było prawidłowe. Monitorowane w szpitalu, cały czas rosło.

Zgłaszała dreszcze, dostała leki na uspokojenie

Nie zdecydowano o farmakologicznym przyspieszeniu poronienia

- Żona zgłaszała dolegliwości, wołałem do niej personel. Usłyszeliśmy, że żona musi urodzić. W końcu urodziła, resztką sił, mdlejąc. Wyszła do mnie lekarka, że u żony jest podejrzenie sepsy i zabierają ją na OIOM. Na tę salę przywieziono noworodka żonie, żeby się pożegnała – opowiada Krzysztof.

- Niepokojące jest to, że przy przyjęciu do szpitala stan zdrowia pacjentki i dziecka był dobry, a w trakcie hospitalizacji, kiedy ich stan się pogarszał, nie podjęto kroków, mających na celu ratowanie życia i zdrowia pacjentki. Zaznaczam, że mówię to na podstawie danych otrzymanych od rodziny pacjentki. Nie zmienia to faktu, że to kolejny przypadek, kiedy sytuacja rozwija się tragicznie w ramach hospitalizacji. Proszę wszystkie pacjentki, które znajdą się w takiej sytuacji, żeby nie bały się interweniować. Ich życie i zdrowie są najważniejsze – mówi w reportażu mec. Robert Bryzek z Biura Rzecznika Praw Pacjenta.