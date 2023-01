Orszaki Trzech Króli przejdą ulicami 800 miast. W tym roku pod hasłem "Niechaj prowadzi nas gwiazda"

Przewodniczący Fundacji Orszak Trzech Króli Piotr Giertych wyjaśnił, że tegoroczne hasło orszaków - "Niechaj prowadzi nas gwiazda!" - ma skłonić do refleksji nad faktem, że do Boga dochodzi się nie tylko przez wiarę, ale także za pośrednictwem rozumu.

Warszawa: orszak ruszy z Placu Zamkowego

W Warszawie wymarsz orszaku poprzedzi msza św. o godz. 11 w archikatedrze św. Jana Chrzciciela, po której barwny pochód ruszy z Placu Zamkowego. Mędrcy dotrą do Stajenki ustawionej na pl. Piłsudskiego ok. godz. 12.30, gdzie pokłonią się Jezusowi oraz złożą Mu dary. Zgodnie z tradycją obecni na placu zatańczą poloneza do melodii kolędy "Bóg się rodzi". Następnie zaplanowane jest wspólne kolędowanie w języku polskim i ukraińskim. Uczestnikom będzie towarzyszył zespół wokalno-instrumentalny Three Kings Band Przyjaciele z Ukrainy .

Kraków: będą trzy orszaki, spotkają się przy żłóbku na rynku

W Krakowie ulicami przejdą trzy orszaki królewskie, które następnie spotkają się przy żłóbku na Rynku Głównym. Orszak niebieski, afrykański, wyruszy o godz. 11 z Placu Matejki, przejdzie ulicą Floriańską, przez Plac Mariacki i ulicą Sienną. Orszak zielony, azjatycki, spotka się o godz. 10 w salezjańskim Parku Wioski Świata przy ul. Tynieckiej i przejdzie do kościoła św. Stanisława Kostki przy ul. Konfederackiej, gdzie weźmie udział w mszy. Po niej przejdzie ul. Bałuckiego przez Rynek Dębnicki, Most Dębnicki, ulicami Retoryka, Garncarską i Studencką, a następnie Plantami do ulicy Szewskiej. Natomiast orszak czerwony, europejski, po odegraniu ok. godz. 11 tradycyjnej scenki przywitania króla pod katedrą na Wawelu, przejdzie ulicami Droga do Zamku i Grodzką.