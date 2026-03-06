Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Ciało ukryte w walizce. Policja odnalazła zwłoki zaginionego Polaka

Policja odnalazła ciało Polaka zabitego kilka lat temu w Wielkiej Brytanii
Ciało ukryte w walizce. Policja odnalazła zwłoki zaginionego Polaka
Ciało 57-latka z Polski zaginionego w 2021 roku w angielskim mieście Slough było ukryte w walizce. Po kilku latach śledztwa służby odnalazły zwłoki mieszkańca Grudziądza. Mężczyzna padł ofiarą zabójstwa. Wszystkie osoby, które mają związek z tą zbrodnią, są już w Polsce - to czworo Polaków.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach podała w piątek informację o zakończeniu poszukiwań. Było to możliwe dzięki współpracy polskich i brytyjskich funkcjonariuszy.

Pod koniec 2021 roku brytyjskie służby otrzymały informację o zaginięciu 57-letniego Polaka, który od sześciu lat mieszkał i pracował w tym kraju. Zgłoszenie pochodziło od rodziny mieszkającej w Polsce, która wcześniej utrzymywała z nim stały kontakt. Zaniepokoiło ich, że od dłuższego czasu mężczyzna miał wyłączony telefon i nie odpowiadał na próby komunikacji z nim.

Za wyjaśnienie okoliczności zaginięcia odpowiadali funkcjonariusze z Thames Valley Police. W akcję poszukiwawczą włączyły się również polskie organizacje pomagające rodzinom zaginionych. W ciągu kilku miesięcy poszukiwań nie udało się ustalić, gdzie jest 57-latek. Brytyjscy policjanci zaapelowali o pomoc w rozwikłaniu tej sprawy.

Zatrzymania w sprawie zabójstwa

Pod koniec 2022 roku śląscy kryminalni we współpracy z brytyjskimi organami ścigania ustalili, że zaginiony mężczyzna prawdopodobnie został zabity w listopadzie 2021 roku w Slough. Z ówczesnych ustaleń wynikało, że osoby, które mogą mieć związek z tą sprawą, wyjechały już z Wielkiej Brytanii i prawdopodobnie wróciły na Śląsk. Prowadzący postępowanie wytypowali potencjalnych sprawców. Zgromadzony materiał dowodowy trafił do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, która wszczęła śledztwo.

W styczniu 2023 roku policjanci zatrzymali dwoje mieszkańców Bielska-Białej - 25-letnią Kamilę W. i 33-letniego Adriana N. Podczas przesłuchań przyznali się, że byli świadkami zbrodni w Wielkiej Brytanii. Prokuratura przedstawiła im zarzuty nieudzielenia pomocy, niezawiadomienia organów ścigania o przestępstwie, pomocy w ukryciu zwłok i podejmowania innych czynności, których celem było udaremnienie postępowania. Oboje na wniosek prokuratury zostali aresztowani, wskazali osoby odpowiedzialne za zabójstwo.

Policja odnalazła ciało Polaka zabitego kilka lat temu w Wielkiej Brytanii
Policja odnalazła ciało Polaka zabitego kilka lat temu w Wielkiej Brytanii
Źródło: KWP w Katowicach

Ponieważ sprawa miała międzynarodowy charakter, w sierpniu 2023 roku polski Prokurator Generalny zawarł z Zastępcą Prokuratora Naczelnego Zjednoczonego Królestwa umowę o powołaniu wspólnego zespołu śledczego. W jego skład weszli: prokurator z Koronnej Służby Prokuratorskiej Wielkiej Brytanii, funkcjonariusze z Thames Valley Police, gliwiccy prokuratorzy, śląscy kryminalni, prokurator łącznikowy reprezentujący Zjednoczone Królestwo w Eurojust, czyli unijnej agencji ds. współpracy w sprawach karnych, oraz polski przedstawiciel krajowy Eurojust.

Zgromadzony materiał dowodowy, za pośrednictwem oficera łącznikowego polskiej Policji w Wielkiej Brytanii, został przekazany stronie brytyjskiej. W efekcie tych działań w 2023 roku w Londynie zatrzymano pochodzącego z Bielska-Białej 28-letniego Adriana P. oraz 36-letniego Tomasza W. z Grudziądza, podejrzanego o zabójstwo 57-latka oraz ukrycie jego zwłok. Po ponad roku Kamila W. i Adrian N. zostali zwolnieni z aresztu, prokuratura zastosowała wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze.

Policja odnalazła ciało Polaka zabitego kilka lat temu w Wielkiej Brytanii
Policja odnalazła ciało Polaka zabitego kilka lat temu w Wielkiej Brytanii
Źródło: KWP w Katowicach

Ciało 57-latka w walizce

"Podczas międzynarodowej współpracy policji śledczy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zostali skierowani do Londynu, gdzie wspólnie z policją Thames Valley odnaleźli w terenie leśnym walizkę ze zwłokami. Przeprowadzona sekcja zwłok z udziałem polskiego prokuratora na terenie Wielkiej Brytanii oraz badania DNA potwierdziły, że było to ciało zaginionego 57-latka" - podała śląska policja w komunikacie.

Adrian P. w styczniu został przekazany przez stronę brytyjską do Polski. 26 stycznia gliwicka prokuratura przedstawiła mu zarzuty pobicia oraz utrudniania postępowania w związku z ukryciem zwłok i zacieraniem śladów przestępstwa.

Zatrzymano dwóch mężczyzn, jeden ma zarzut zabójstwa
Zatrzymano dwóch mężczyzn, jeden ma zarzut zabójstwa
Źródło: KWP w Katowicach

Drugi z podejrzanych, Tomasz W., decyzją strony brytyjskiej został 26 lutego 2026 roku przekazany do Polski w konwoju o wzmocnionym zabezpieczeniu. Następnie 3 marca 2026 roku prokurator z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach przedstawił mu zarzut zabójstwa.

Tomaszowi W. grozi dożywocie, natomiast Adrianowi P. - kara do 8 lat więzienia.

Opracował Michał Malinowski

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KWP w Katowicach

Udostępnij:
Tagi:
PolicjaKujawsko-PomorskieSprawy sądowe w Polsce
Czytaj także:
Policjantka pomogła kobiecie
Przez awarię utknęła na skrzyżowaniu. Pomogła tylko jedna osoba
Lubuskie
Wenezuela, ropa naftowa, tankowiec
USA reagują na wzrost cen. Rosyjska ropa trafi do Indii
BIZNES
Pożar wagonu z siarką
Dym nad torami, pożar wagonu z siarką
WARSZAWA
Wiosna w moim ogrodzie, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Wiemy, kiedy nastąpi kulminacja ciepła. Zapewni nam ją efekt fenowy
METEO
25 min
pc
"Przespaliśmy ten moment". Polska postawi granice globalnym platformom?
Czas przyszły
Viktor Orban
Dziesiątki milionów dolarów i euro, złoto. Ukraińcy oskarżają Węgrów o kradzież
Świat
Policjanci zatrzymali 43-latkę
Wystawili za nią aż sześć listów gończych
WARSZAWA
imageTitle
Niemal trzygodzinny bój Fręch w Indian Wells
Najnowsze
Prezydent USA Donald Trump
Trump: chcemy wejść i oczyścić wszystko
RELACJA
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Rośnie kumulacja w Lotto
BIZNES
Irański pocisk przechwycony nad Katarem
Iran zaatakował największą bazę USA na Bliskim Wschodzie. Sojusznik zareagował
Świat
imageTitle
Decydowały pojedyncze piłki. Hurkacz je przegrał
Najnowsze
Amerykański myśliwiec F/A-18F Super Hornet startuje z lotniskowca USS Gerald R. Ford (CVN 78)
Tyle kosztuje jeden dzień "Epickiej Furii"
Świat
Centralne Dowództwo USA zamieściło nagranie z ataku na irański lotniskowiec dronów
Lotniskowiec "został trafiony i płonie". Jest nagranie
Świat
Kristi Noem
Dymisja w rządzie Trumpa, nowy sondaż, burza po słowach Suskiego
Warto wiedzieć
Pierwsza grupa Polaków ewakuowanych z Bliskiego Wschodu dotarła do Polski
Pierwsza grupa Polaków ewakuowanych z Bliskiego Wschodu wróciła do kraju
Polska
Mgła, poranek
To będzie kolejny słoneczny dzień
METEO
imageTitle
Huśtawka nastrojów u Majchrzaka. Zmierzy się z Djokoviciem
EUROSPORT
Zderzenie motocyklisty z dzikiem na S8
Motocyklista zderzył się z dzikiem na trasie S8
WARSZAWA
imageTitle
Krótka przygoda Linette w Indian Wells
EUROSPORT
imageTitle
Bez kibiców nie ma meczu. Wisła odmawia gry we Wrocławiu
EUROSPORT
imageTitle
Poważne wyróżnienie dla Piotra Zielińskiego. Dobrze na nie zapracował
Najnowsze
Mgła, zimno, noc
Kierowcy, tu nocą i nad ranem trzeba uważać
METEO
pc
Skąd pieniądze na "polski SAFE"? Trzy słowa posła PiS
Polska
Paweł Wojtunik, były szef CBA
"Posiada unikalne kompetencje". Wojtunik w Orlenie
BIZNES
Wulkan Kilauea
Wszedł na teren strefy zastrzeżonej. Następnego dnia znaleźli jego ciało
METEO
Koncepcja pomnika gen. broni Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego
W Warszawie stanie pomnik zasłużonego generała
WARSZAWA
imageTitle
Fatalne wieści od Gąsienicy-Daniel. Koniec sezonu dla polskiej alpejki
EUROSPORT
25 min
Ali Chamenei
Całe życie czekał na śmierć Chameneiego. "Zabił wielu Irańczyków"
Czarno na białym
Karol Nawrocki
Jest SAFE prawdziwy i jest opowieść, a nawet dwie
Jakub Sobieniowski
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica