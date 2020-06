"Gdzie przestępcy mogli ukryć narkotyki, a oko człowieka nie mogło ich dostrzec" była Kora i jej nos

Kora, wspólnie ze swoim przewodnikiem Łukaszem Brzezińskim, pełniła służbę w wydziale prewencji katowickiej komendy. Jednak alarmowo wzywana była do służby na terenie całego województwa śląskiego. W pracy do poszukiwania narkotyków wykorzystywała swój nos. "Przez dekadę policyjny czworonóg podejmował setki przeszukań mieszkań, piwnic, domów, samochodów czy też hal w poszukiwaniu narkotyków. Wszędzie tam, gdzie przestępcy mogli ukryć narkotyki, a oko człowieka nie mogło ich dostrzec, niezawodny węch Kory okazywał się nieoceniony!" - czytamy w komunikacie śląskiej policji.

Emerytura w domu, w którym spędziła niemal całe życie

W trakcie swojej kariery Kora wielokrotnie brała udział w Kynologicznych Mistrzostwach Policji. I to z sukcesami. W 2013 roku zajęła trzecie miejsce w kategorii psów wyszkolonych do wyszukiwania zapachów narkotyków. Korę znają też dzieci z katowickich przedszkoli i szkół, bo suczka od lat brała udział w profilaktycznym programie "Bezpieczny Maluch". "Kora, wspólnie z policjantami, odwiedzała przedszkola i szkoły, gdzie uczono najmłodszych jak bezpiecznie postępować z czworonogami, co należy zrobić, kiedy pies zaatakuje i jak takiego ataku należy unikać" - podkreśla śląska policja. Kora przez całą swoją służbę mieszkała w domu swojego przewodnika. I tu zostanie także na emeryturze.