Kobieta z dzieckiem w wózku weszła na pasy, kierowca się nie zatrzymał. Nagranie

- Zostało zarejestrowane przez innego kierującego i przesłane na skrzynkę Stop Agresji Drogowej. Takie nagrania przesyłane są do jednostek terenowych - w tym przypadku do Katowic, stamtąd do właściwego komisariatu, który prowadzi dalsze czynności w sprawie wykroczenia, wzywa na świadka osobę zgłaszającą, ustala właściciela pojazdu oraz to, czy on prowadził w danym dniu, a jeśli nie, to komu powierzył swoje auto. To trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy - wyjaśnia Damian Sokołowski z wydziału ruchu drogowego śląskiej policji.