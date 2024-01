Jednocześnie prowadził autobus i wideorozmowę. "Sytuacja trochę mnie przeraziła"

czytaj dalej

Oczywiście, jeżeli taki wniosek się pojawi, to jak najbardziej - odpowiedział w środę szef klubu PiS Mariusz Błaszczak pytany o to, czy ewentualny wniosek o skrócenie kadencji Sejmu znajdzie poparcie jego ugrupowania. - My jesteśmy zawsze gotowi na wybory - powiedział z kolei prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. - Ja nie jestem bardzo przekonany, że dzisiaj Polacy akurat czekają na nowe wybory parlamentarne - komentował marszałek Sejmu Szymon Hołownia.