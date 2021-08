Prokuratura: kierowca autobusu, który śmiertelnie przejechał 19-latkę, był pod wpływem leków

Kierowca autobusu twierdził, że obawiał się o swoje życie i zdrowie

Do wypadku doszło w sobotę przed szóstą rano w okolicy przystanku na ulicy Mickiewicza. Kierowca autobusu miejskiego po potrąceniu 19-latki pojechał do zajezdni i tam został zatrzymany. W niedzielę usłyszał zarzut zabójstwa 19-latki , a także zarzuty usiłowania zabójstwa dwóch innych osób, które były na torze jazdy autobusu. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Kierowca z Katowic brał silne leki, autobus był sprawny

- Każdy z naszych naszych kierowców podlega okresowym badaniom medycznym i psychologicznym. Jeżeli chodzi o badania medyczne, jest to okres regulowany prawem - trzyletni i nasz kierowca [Łukasz T. - red.] miał badania ważne do 27 października 2023 roku. Badania psychologiczne i ich okres ważności jest indywidualnie uzależniony od decyzji lekarza. W przypadku tego kierowcy, badania te miały miejsce 27 października ubiegłego roku i osoba prowadząca te badania przedłużyła naszemu kierowcy zezwolenie na 5 lat do 27 października 2025 - wyjaśnił Reiss.

Zarząd PKM wydał wczoraj oświadczenie w sprawie wypadku. "Jesteśmy wstrząśnięci tym co się stało i serdecznie współczujemy rodzinie zmarłej. Z wielkim niepokojem i smutkiem obserwujemy też falę hejtu, jaką to nieszczęście wywołało. Złe emocje i obraźliwe komentarze osądzające tak ofiarę tego wypadku, jak i jego sprawcę, są w naszej ocenie nie tylko niestosowne, ale przede wszystkim raniące uczucia bliskich tych osób, którym to tragiczne wydarzenie odebrało spokój na długi czas. Dlatego apelujemy: wyciszmy emocje, nie oceniajmy, pozwólmy w spokoju działać organom, które są do tego powołane – policji i prokuraturze, by dobrze zbadały, jak doszło do tego nieszczęścia, oceniły kto zawinił i wymierzyły odpowiednią karę" - czytamy na stronie PKM.