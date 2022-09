Karetka jechała na sygnale. Musiała mocno zwolnić, bo na pasy weszła kobieta z telefonem

czytaj dalej

Nie pański interes w RMF-ie, co ja robię ze swoją żoną w swoim domu - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, odnosząc się do pytania prowadzącego rozmowę Roberta Mazurka o to, czy też zakazuje swojej żonie czytania książek. Dziennikarz nawiązał do wypowiedzi polityka PiS, dotyczącej burmistrza Ustrzyk Dolnych Bartosza Romowicza i jego zakazu korzystania z podręcznika do nowego przedmiotu szkolnego historia i teraźniejszość.