czytaj dalej

Polska Agencja Inwestycji i Handlu nie wydawała wiz, myśmy wydawali pewnego rodzaju rekomendacje - powiedział były prezes PAIH Krzysztof Drynda przed komisją śledczą do spraw afery wizowej. Jak mówił, nie wie, ile wiz wydano w ramach programu Poland.Businnes Harbour i ile osób na tych wizach wjechało do Polski. Zdaniem szefa komisji Michała Szczerby rosyjskie firmy przejmowały białoruskie, by wysyłać swoich obywateli między innymi do Polski.