Zapadła decyzja, czy ośmioletni Kamil będzie wybudzany ze śpiączki

Ośmioletni chłopiec z Częstochowy od 3 kwietnia przebywa w szpitalu w śpiączce farmakologicznej, która uśmierza ból i wymagana jest do przeprowadzania zabiegów. 29 marca został pobity i oblany wrzątkiem, miał poparzone 25 procent powierzchni ciała i przez pierwsze pięć dni nikt nie wezwał do niego pogotowia. Lekarze zapowiadali, że w tym tygodniu rozpocznie się wybudzanie chłopca. Niestety, zostało wstrzymane.

Stan chłopca od początku był bardzo ciężki

Stan ośmioletniego Kamila od początku był bardzo ciężki. Od przyjęcia do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w dniu 3 kwietnia do teraz przebywał na oddziale intensywnej terapii, był w stanie śpiączki farmakologicznej..

Rzecznik GCZD Wojciech Gumułka zaznaczył, że "wybudzanie to długi proces, trwający trochę proporcjonalnie do czasu, w którym chłopczyk jest w śpiączce". Jak dodał, dawki leków usypiających były zmniejszane, ale proces ze względu na stan chłopca, zatrzymano.

Ojczym, matka, ciotka, wuj - z zarzutami, prokuratora sprawdza służby

Śledczy przyglądają się służbom, które interesowały się rodziną. B. mieli przydzielonego pracownika socjalnego i asystenta rodzinnego, nadzór nad nimi sprawował kurator sądowy. Kamil chodził do szkoły. 30 marca, dzień po tragedii, nie przyszedł. Szkoła wiedziała od matki, że polał sobie buzię ciepłą herbatą. Nie przekazała tej informacji innym służbom. Nikt nie zajrzał do chłopca do 3 kwietnia, kiedy znalazł go w mieszkaniu byłej żony ojciec biologiczny i wezwał pogotowie.