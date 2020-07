"Tak roztrzaskać głowę i tylko 25 lat". Prawomocny wyrok dla sprawców śmiertelnego pobicia Jacka Hrycia

Sąd Apelacyjny w Katowicach podtrzymał we wtorek rozstrzygnięcie sądu okręgowego co do wymiaru kar pozbawienia wolności. Podwyższył za to zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonych, zmieniając też ich konstrukcję – z indywidualnych na solidarne od wszystkich oskarżonych (co oznacza, że całości kwoty można dochodzić od dowolnego z oskarżonych). Na rzecz oskarżycielki posiłkowej (żony) łączną kwotę zmieniono ze 100 tysięcy do 200 tysięcy złotych, a na rzecz ojca pokrzywdzonego – z 30 do 60 tysięcy.