Do Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim trafił akt oskarżenia w sprawie wypadku w Chodlu (Lubelskie), w którym zginęły trzy kobiety, aktorki lokalnego teatru "Fajna Ferajna". W sierpniu ubiegłego roku doszło do zderzenia dwóch samochodów. Na ławie oskarżonych zasiądą obaj kierowcy. Grozi im do ośmiu lat więzienia.