Mieli grozić nożem 14-letniemu chłopcu, ukraść mu pieniądze i telefon. Areszt dla podejrzanych nastolatków

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach zatrzymali dwóch nastolatków, w wieku 17 i 18 lat, podejrzanych o rozbój z użyciem noża i wymuszenie rozbójnicze. Do zdarzenia doszło w pustostanie w centrum miasta. Poszkodowany przebywał tam ze znajomymi. W pewnym momencie pojawili się obcy.

Przyłożyli nóż do gardła, zażądali komórki

- Podejrzani, przykładając nastolatkowi nóż do gardła, zażądali jego telefonu komórkowego, a także zmusili chłopca, aby napisał do swojego ojca, by przelał mu na konto pieniądze, które następnie zabrali - informuje podkom. Agnieszka Żyłka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.