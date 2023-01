Śledczy nie mogą wciąż wejść na gruzowisko. Mają nagranie, na którym widać wybuch

Strażacy w piątek wieczorem - po całodniowej akcji ratunkowej - zakończyli działania w miejscu wybuchu kamienicy w Katowicach. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo. W wyniku eksplozji dwie osoby zginęły. Jak informuje reporterka TVN24, śledczy wciąż nie mogą wejść na gruzowisko, by dokonać oględzin.

Jeżeli w sobotę okaże się, że strażacy są jeszcze w jakimś zakresie potrzebni, powrócą do pracy.

Śledczy mają nagranie, na którym widać wybuch

Zginęły dwie osoby

Do wybuchu przy ul. Bednorza 20 w Katowicach doszło w piątek około 8.30 rano. Początkowo wydawało się, że wszystkie osoby przebywające w budynku w chwili eksplozji wyszły z katastrofy cało, niektóre z obrażeniami niezagrażającymi życiu. Potem ustalono, że na probostwie parafii ewangelicko-augsburskiej mieszkały jeszcze dwie osoby: matka i córka. Rozpoczęto poszukiwania. Na ciało pierwszej z kobiet ratownicy natrafili w gruzowisku około 12.30, ciało drugiej odnaleźli ponad dwie godziny później. Ofiary miały 69 i 41 lat.

Ranne dzieci przebywają w szpitalu

Jeden z poszkodowanych mężczyzn, który trafił do szpitala z urazem nogi, na własne życzenie opuścił już placówkę.

Dwie osoby, które same wydostały się spod gruzów, nie wymagały hospitalizacji.

Uszkodzone są dwie sąsiednie szkoły

Ceglany budynek, w którym doszło do wybuchu, zbudowano na przełomie XIX i XX wieku. Był ogrzewany gazem z miejskiej sieci. Gazu używano także do gotowania. Najprawdopodobniej to wybuch gazu był przyczyną piątkowej katastrofy. Frontowa część domu została całkowicie zniszczona.