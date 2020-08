Półtoraroczny chłopiec z ranami ciętymi szyi wybudzony ze śpiączki. Oddycha już samodzielnie

Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka walczyli o życie chłopca, który trafił do placówki z ranami ciętymi szyi. Po operacji dziecko wprowadzono w stan śpiączki farmakologicznej. Dziś chłopiec został wybudzony.

"Stan poważny, ale stabilny"

- Dziecko jest leczone w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach. - Chłopczyk w dalszym ciągu przebywa na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Został już wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Lekarze określają jego stan jako poważny, ale stabilny. Rokowania lekarzy są ostrożne - powiedział w poniedziałek rzecznik szpitala Wojciech Gumułka. Przedstawiciele GCZD poskreślają, że to, iż dziecko żyje, jest zasługą zaangażowania i profesjonalizmu wielu osób z różnych służb i instytucji.

- Wielkie wyrazy uznania należą się m.in. strażakom i ratownikom, udzielającym chłopczykowi pomocy na miejscu zdarzenia, ratownikom Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy transportowali dziecko do szpitala, a także lekarzom, ratownikom, statystyczkom i całemu pozostałemu personelowi Szpitalnego Oddziału Ratunkowego GCZD, którzy zajęli się pacjentem bezpośrednio po wylądowaniu śmigłowca - podkreślił rzecznik. Wśród tych, którzy uratowali życie chłopczyka, wymienił także pracowników szpitalnego laboratorium, którzy błyskawicznie wykonali niezbędne badania, oraz interdyscyplinarny zespół, który przeprowadził operację ratującą dziecku życie - w jego składzie byli chirurdzy dziecięcy, anestezjolog, kardiochirurg, laryngolog, instrumentariuszki i pielęgniarki anestezjologiczne. - Wszyscy oni znakomicie się spisali. Nie zawiodły też wypracowane wcześniej procedury Centrum Urazowego dla Dzieci, dzięki którym pacjent w ciągu 10 minut od wylądowania śmigłowa trafił na blok operacyjny - podkreślił Gumułka.

Motyw

W sobotę 40-letnia matka chłopca została przesłuchana w katowickiej prokuraturze okręgowej i usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa. Podczas trwającego kilka godzin przesłuchania, nie kwestionowała ustalonego przez śledczych przebiegu wydarzeń, ale nie potrafiła wyjaśnić, dlaczego raniła synka nożem. - W swoich wyjaśnieniach nie podała racjonalnych powodów wskazujących na motyw, na pobudki swojego zachowania – relacjonowała rzeczniczka katowickiej prokuratury prok. Marta Zawada-Dybek. Jeszcze przed sobotnim przesłuchaniem śledczy m.in. przesłuchali świadków (w tym matkę i brata podejrzanej, z którymi kobieta i jej dziecko dotąd mieszkali) oraz gromadzili materiał dowodowy – zabezpieczono nóż, którym matka raniła dziecko. Zasięgnięto też opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej i przestudiowano dokumentację medyczną z leczenia chłopca. Trafił on do szpitala z poważnymi, zagrażającymi życiu ranami szyi - najgłębsza z nich naruszała mięśnie i naczynia krwionośne. Decydując o aresztowaniu kobiety na trzy miesiące sąd wziął pod uwagę zagrożenie wysoką karą oraz obawę matactwa. Za usiłowanie zabójstwa grozi od 8 do 25 lat więzienia lub dożywocie.