Podpisali z Ukrainkami umowę na wynajem, wzięli pieniądze i podali adresy. Ale to nie były ich mieszkania

Trzy Ukrainki dały im 1100 dolarów, czwarta 3200 złotych, piąta 1600 złotych

Według ustaleń śledczych, podejrzani na jednym z portali społecznościowych oferowali mieszkanie pod wynajem w Katowicach. Do jednej transakcji miało dojść na stacji paliw. Mężczyźni podpisali umowę najmu z trzema Ukrainkami. "Kiedy kobiety zapłaciły 1100 dolarów za wynajem, otrzymały adres, gdzie znajduje się mieszkanie. Bardzo się zdziwiły, kiedy drzwi otwarło im starsze małżeństwo, informując, że jest to ich mieszkanie i nigdy nie zamierzali nikomu go wynajmować" - opisuje katowicka policja.