Ulewne deszcze podmyły wiadukt. Może być zamknięty wiele tygodni

Jak powiedziała Agnieszka Żyłka, rzeczniczka policji w Katowicach, do zamknięcia doszło po tym, gdy pracownicy budowy zauważyli osunięcie ziemi, podtrzymującej betonową konstrukcję wiaduktu. W wyniku tego droga zapadła się i pękła nawierzchnia. Do awarii doszło na wysokości ulicy Pszczyńskiej.

- Katowiccy policjanci natychmiast wyznaczyli objazdy, a także zabezpieczyli dojazd do tego miejsca, żeby nie powodować żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia podróżujących - mówi Żyłka. - Nikt nie doznał obrażeń, nie doszło do żadnego zdarzenia drogowego, sytuacja na wiadukcie na wiadukcie jest monitorowana, obecnie trwają prace zabezpieczające - dodała.

Objazdy już obowiązują

Sztab kryzysowy już w sobotę wypracował objazdy dla mieszkańców katowickich dzielnic Giszowiec i Murcki oraz dla całego ruchu tranzytowego. - Mamy pierwszy weekend wakacji, więcej osób podróżuje. To bardzo popularna trasa, na dobę przejeżdża tam około 50 tysięcy pojazdów. Musieliśmy to zorganizować tak, aby nie zakorkować Katowic, a nawet całego Śląska - mówi Lipka.

Policja apeluje: nie jedź na pamięć

Policja apeluje, by nie jechać na pamięć, spoglądać na zmianę organizacji ruchu i stosować się do niej, "bo to, co wczoraj było otwarte, dziś może być zamknięte".