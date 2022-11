Martwy mężczyzna leżał na dworcu ponad siedem godzin, bo miasto nie ma koronera

60-letni mężczyzna, który zmarł w środę (16 listopada) po 6 rano na dworcu autobusowym w Katowicach był osobą bezdomną. Jak zaznacza Agnieszka Żyłka, rzeczniczka katowickiej policji, bezdomność mężczyzny nie miała żadnego wpływu na to, co się z nim działo w pierwszych chwilach po śmierci. - Nawet gdyby przyjechała po niego rodzina, nie mogliby zabrać ciała bez karty zgonu, którą może wystawić tylko lekarz - wyjaśnia.

Przez siedem godzi dzwonili po kilka razy do 12 przychodni

Jak obliczyła, dyżurny policji i funkcjonariusze na miejscu dzwonili w sumie do 12 przychodni w mieście, po kilka razy do każdej. Za każdym razem słyszeli, że lekarz będzie mógł przyjść dopiero po tym, gdy skończy przyjmować pacjentów i o ile nie zakończy dyżuru. - To zrozumiałe, w pierwszej kolejności trzeba pomóc żywym, a my musieliśmy strzec godności zmarłego, by nikt nie zaglądał przez parawan, nie fotografował - podkreśla policjantka.