Brama zajezdni była otwarta, tramwaj był włączony. Jak "samozwańczy motorniczy" wyruszył w trasę linią 33?

Bramę wyjazdową w zajezdni tramwajowej w Katowicach obsługuje ręcznie ochroniarz. Powinien zamknąć ją zaraz po wyjeździe tramwaju. Ta jednak pozostała otwarta i to przez nią 25-latek dostał się do zajezdni. Nie miał karty magnetycznej, potrzebnej do uruchomienia maszyny. Znalazł włączony tramwaj, będący w serwisie. Wsiadł, wybrał starą, zastępczą, nieplanową linię 33 i wyruszył w trasę.