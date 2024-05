Stał za przewrotem w sejmiku, został prezesem państwowej spółki. Zarząd zarabia nawet 2,5 mln zł

Jakub Chełstowski do 2018 roku był radnym miasta Tychy - początkowo z ramienia niezależnego ugrupowania, jednak na rok przed wyborami samorządowymi przeszedł do Prawa i Sprawiedliwości. Z listy tej partii w 2018 roku startował do sejmiku województwa śląskiego.

Przewrót za zdradą

Polityk objął mandat, a chwilę potem został marszałkiem. Było to możliwe dzięki "zdradzie", jak określono to działanie, radnego Wojciecha Kałuży, który wszedł do sejmiku z listy Koalicji Obywatelskiej i na starcie kadencji zmienił barwy polityczne. Po dołączeniu Kałuży obóz PiS miał głos przewagi, partia odwdzięczyła się więc, podsuwając mu fotel wicemarszałka. Był nim do 2022 roku, kiedy to Jakub Chełstowski postanowił zmienić barwy polityczne, doprowadzając do przewrotu w sejmiku.