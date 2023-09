Budka napadnięty w galerii handlowej. "To było coś niespotykanego!"

- To było coś niespotykanego, ten człowiek zaatakował mnie również fizycznie - mówił Borys Budka, poseł Koalicji Obywatelskiej, który został w piątek zwyzywany i popchnięty przez klienta sklepu. Posłowi zniszczono telefon. Sprawa została zgłoszona policji, która zatrzymała 49-letniego mężczyznę.

"Około godziny 11 w Galerii Katowickiej miał miejsce incydent związany z naruszeniem nietykalności osobistej posła Borysa Budki. Poszkodowany natychmiast po zdarzeniu udał się na policję. Ochrona Galerii Katowickiej zabezpieczyła materiał dotyczący zdarzenia i w celu wyjaśnienia sprawy pozostaje w kontakcie z policją. Galeria Katowicka deklaruje gotowość do pełnej współpracy z policją w celu wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia. - poinformowali przedstawiciele galerii.

Agnieszka Żyłka, rzeczniczka policji w Katowicach, przekazała, że policjanci zatrzymali na terenie galerii 49-lentiego mężczyznę, który według zgłoszenia miał wytrącić posłowi telefon z ręki, znieważyć go i naruszyć jego nietykalność cielesną. W tym kierunku prowadzone jest teraz postępowanie policji, mężczyzna jest przesłuchiwany.

Przestępstwo zgłosił pokrzywdzony, czyli Borys Budka. Podejrzewany o napaść był trzeźwy. Nie jest to osoba znana posłowi.

Budka: Człowiek mówiący językiem Kaczyńskiego, wyzywający mnie od nazistów

Budka na piątkowym briefingu takimi słowami opisał sprawcę ataku: - Człowiek, mówiący językiem Kaczyńskiego, wyzywający mnie od Niemców, od nazistów, od ludzi Tuska. Człowiek, któremu tę nienawiść w sercu zasiał Kaczyński. To Jarosław Kaczyński jest odpowiedzialny za to, że może dojść w Polsce do tragedii - mówił poseł.

Dalej apelował do Kaczyńskiego, "by natychmiast przerwał tę spiralę nienawiści, by wydał polecenia w reżimowej telewizji i by wreszcie skończono nakręcać tę histerię". - To Kaczyński ze swoją chorą obsesją Donalda Tuska atakuje wszystkich naokoło, atakuje polityków opozycji, a niestety ludzie, którzy idą za nim, biorą to dosłownie.

Poseł opisywał, że napastnik zaatakował go fizycznie, zniszczył mu telefon. Chwalił policję, że szybko ustaliła sprawcę. - Został zatrzymany na gorącym uczynku, ale panie Kaczyński, to pan ponosi polityczną odpowiedzialność za to, co dzieje się w tej sferze w Polsce. Jeśli pan nie zaprzestanie atakowania Donalda Tuska, ludzi Koalicji Obywatelskiej – to dojdzie do tragedii. Czy pan chce, żeby powtórzyła się tragedia z Gdańska? - zapytał, przywołując zabójstwo prezydenta Pawła Adamowicza.

Na koniec zaprosił Kaczyńskiego do debaty z Tuskiem, "jeśli chce pan dyskutować". - Niech pan się wreszcie odważy - powiedział.

