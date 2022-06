Wyjęła kluczyk ze stacyjki, ale silnik nie zgasł. Z auta na ruchliwym skrzyżowaniu wydobywały się kłęby dymu

Kierowcy omijali na ruchliwym skrzyżowaniu w Katowicach auto, które z rury wydechowej wypuszczało kłęby białego dymu. Kierująca próbowała wyłączyć silnik, wyciągając kluczyk ze stacyjki, ale nic to nie dało. Na szczęście przejeżdżał tamtędy inspektor transportu drogowego.

7 czerwca, ulica Mikołowskiej w Katowicach. Samochód z kamerką inspektora ITD z Wodzisławia Śląskiego zbliża się do ruchliwego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Zza aut widzimy coraz większe kłęby białego dymu. Z opisu wiemy, że wydobywają się z rury wydechowej jednego z aut, stojących przed skrzyżowaniem.

Wyjęła kluczyk ze stacyjki, a silnik wciąż pracował na wysokich obrotach

Kierująca felernego pojazdu bezradnie chodzi po poboczu. Inspektorat opisuje, że wyjęła kluczyk ze stacyjki, by wyłączyć silnik, ale nic to nie dało. "Wciąż pracował na bardzo wysokich obrotach". Inni kierowcy omijają dymiący samochód. Ci, co byli na lewym pasie, uciekają na prawy.