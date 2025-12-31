Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

"Czy na pokładzie jest lekarz?" Samolot odleci z ośmiogodzinnym opóźnieniem

Lotnisko Katowice
Lotnisko Katowice-Pyrzowice
Źródło: Google Earth
Samolot na zabawę sylwestrową na Dominikanie miał odlecieć o 7.45. Przez śnieżycę dotarł z Warszawy do Pyrzowic dwie godziny później. Pasażerowie rozsiedli się w fotelach i nagle usłyszeli z głośników, że potrzebny jest lekarz. Na płytę lotniska przyjechała karetka. I zaczęło się długie oczekiwanie na nową załogę.

Informację o problemach z lotem do Punta Cana na Dominikanie dostaliśmy od jednego z pasażerów na Kontakt24.

Chodzi o czarter liniami lotniczymi LOT. Pasażerami są uczestnicy wycieczki, organizowanej przez biuro podróży, którzy mieli spędzić na Dominikanie tydzień, a przede wszystkim noc sylwestrową. - Jeden z pasażerów miał się tam zaręczyć w Sylwestra, pokazywał pierścionek - mówi nasz informator.

Mieli wylecieć z lotniska w Pyrzowicach o 7.45. Jak przekazali nam rzecznik Katowice Airport Piotr Adamczyk oraz rzecznik LOT Krzysztof Moczulski, lot ma już ośmiogodzinne opóźnienie. - To znaczy, że na lotnisku w Dominikanie będziemy o 22 - przewiduje pasażer.

Opóźniony lot z Pyrzowic na Dominikanę
Opóźniony lot z Pyrzowic na Dominikanę
Źródło: Kontakt24

Członka załogi zabrała karetka

Już na lotnisku w Pyrzowicach samolot pojawił się z opóźnieniem. Z powodu zimowej pogody dotarł z Warszawy około godziny 9.

Pasażer - nasz informator, pamięta, że o 10 już byli po odprawie i rozsiadali się w fotelach. - Nagle słyszymy z głośników komunikat, czy na pokładzie jest lekarz. Kilka osób pobiegło do przodu, w stronę kokpitu. Okazało się, że jeden z lekarzy siedział blisko mnie. Słyszałem, jak opowiadał potem swojej rodzinie, że reanimował pilota, że udało się przywrócić funkcje życiowe, że to młody człowiek. Kapitan powiedział nam tylko, że pilot miał problemy zdrowotne i że zabrała go karetka.

Informacje o poważnych kłopotach zdrowotnych pilota potwierdził rzecznik LOT.

- Z powodu nagłego pogorszenia się stanu zdrowia jednego z członków załogi konieczne było wysłanie z Warszawy nowej załogi - przekazał Krzysztof Moczulski z LOT.

- Karetka zabrała pacjenta z płyty lotniska - potwierdzi Łukasz Pach, dyrektor wojewódzkiego pogotowia ratunkowego w Katowicach.

Odlot do Dominikany planowany jest o godzinie 15.30. - Pasażerowie oczekują w hali odlotów, gdzie z powodu opóźnienia lotu dostali dwa posiłki, w tym jeden ciepły - informuje Piotr Adamczyk z Katowice Airport.

Autorka/Autor: mag

Źródło: tvn24.pl/Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
LOTsamolotylotnisko
Czytaj także:
Marta Markiewicz
"Nie wypiję za 2026 rok, ale nudno nie będzie"
Agata Daniluk
31 1600 kprm-0046
Trwa sztab kryzysowy z udziałem premiera
RELACJA
Karambol na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku
Karambol na autostradzie A4. Powstał potężny korek
Wrocław
Zabawa petardami i brak wyobraźni nastolatków doprowadziły do tragedii
Zabawa, która kończy się tragedią. "Tacy pacjenci zdarzają się co roku"
Zdrowie
imageTitle
Nika Prevc jak brat Domen. Zabawiła się z konkurencją
EUROSPORT
Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej nr 152, okolicach miejscowości Resko
Pieszy nagle wbiegł przed maskę samochodu. "Wykrzykiwał, że był na pasach"
Szczecin
Haker cyberatak cyberwojna Hacker
Atak hakerski na polską firmę. Nowe informacje
BIZNES
Pijany kierowca został zatrzymany (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany kierował autem. Usłyszał zarzut, musi opuścić Polskę
WARSZAWA
shutterstock_2276883891
Uszkodzony kabel na Bałtyku. Zatrzymali statek płynący z Rosji
Świat
Pekin, Chiny
Chiny nakładają dodatkowe cła
BIZNES
shutterstock_2286690021
Bzdury wiecznie żywe. Medycyna kontra szarlatani - podsumowujemy sezon 2025
Agata Daniluk
Służby w miejscu zatoru na S7
Atak zimy na Warmii i Mazurach. Niektóre drogi wciąż nieprzejezdne
Olsztyn
imageTitle
Kontrola bardziej szczegółowa niż na lotnisku. Tu liczy się każdy milimetr
EUROSPORT
Podsumowanie roku
Świat w napięciu, ludzie w ruchu. 2025 rok na zdjęciach
Anna Kwaśny
Zabierzow
Czterolatek utonął na placu zabaw. Siedem osób oskarżonych
Kraków
Sylwester w Sydney
Przywitali już Nowy Rok
Świat
Rosyjskie władze okupacyjne otworzyły Teatr Dramatyczny w okupowanym ukraińskim Mariupolu
Tańce i koncerty w miejscu, które Rosja "zmieniła w zbiorowy grób"
Świat
lex pilot, media, telewizja
Po wielu latach działalności z anteny znikają dziś kultowe kanały
Kultura i styl
Przejście graniczne Jakuszyce-Harrachov
Przejście graniczne z Czechami zamknięte dla ciężarówek
Wrocław
Warren Buffett
Legenda przechodzi na emeryturę. Koniec 60-letniej epoki
BIZNES
imageTitle
Polacy walczą o miejsca w noworocznym konkursie w Ga-Pa
RELACJA
Bavaro Punta Cana Dominikana
Chcieli spędzić emeryturę na podróżach. Para turystów znaleziona martwa
Świat
OKOLICE OLSZTYNA INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU
Czerwone ostrzeżenia IMGW przedłużone. To nie koniec zagrożeń
METEO
Komornik przywłaszczył duże pieniądze
Przekroczenie uprawnień, przywłaszczenie i oszustwo. Były komornik stanie przed sądem
Trójmiasto
Zablokowana trasa S7
"Na trasie nastąpił prawdziwy armagedon". Pomogli ludzie
METEO
pap_20250519_197
Były minister z aktem oskarżenia. "Rozliczenia nie zwalniają"
BIZNES
Śmierć 54-letniej kobiety pod Węgrowem. Jedna osoba zatrzymana (zdjęcie ilustracyjne)
Nieznajomy zasnął w pokoju dziecięcym. Przyjechała policja
Kraków
23 min
kropielnica w domu Pniewskiego
Szyfr na ścianie i kropielnica do chłodzenia wódki. Co słynny polski architekt jeszcze ukrył w swoim domu?
Wnętrza władzy
Potrącenie na przejściu dla pieszych w Lubinie
Kobieta potrącona na pasach przez 76-latka. "Ciężkie obrażenia ciała"
Wrocław
Policjanci zatrzymali kierowcę, który nie posiadał przy sobie dokumentów, a w jego aucie było czuć zapach marihuany
Chciał ukryć zapach narkotyków, powiesił folię
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica