"Czy na pokładzie jest lekarz?" Samolot odleci z ośmiogodzinnym opóźnieniem

Informację o problemach z lotem do Punta Cana na Dominikanie dostaliśmy od jednego z pasażerów na Kontakt24.

Chodzi o czarter liniami lotniczymi LOT. Pasażerami są uczestnicy wycieczki, organizowanej przez biuro podróży, którzy mieli spędzić na Dominikanie tydzień, a przede wszystkim noc sylwestrową. - Jeden z pasażerów miał się tam zaręczyć w Sylwestra, pokazywał pierścionek - mówi nasz informator.

Mieli wylecieć z lotniska w Pyrzowicach o 7.45. Jak przekazali nam rzecznik Katowice Airport Piotr Adamczyk oraz rzecznik LOT Krzysztof Moczulski, lot ma już ośmiogodzinne opóźnienie. - To znaczy, że na lotnisku w Dominikanie będziemy o 22 - przewiduje pasażer.

Członka załogi zabrała karetka

Już na lotnisku w Pyrzowicach samolot pojawił się z opóźnieniem. Z powodu zimowej pogody dotarł z Warszawy około godziny 9.

Pasażer - nasz informator, pamięta, że o 10 już byli po odprawie i rozsiadali się w fotelach. - Nagle słyszymy z głośników komunikat, czy na pokładzie jest lekarz. Kilka osób pobiegło do przodu, w stronę kokpitu. Okazało się, że jeden z lekarzy siedział blisko mnie. Słyszałem, jak opowiadał potem swojej rodzinie, że reanimował pilota, że udało się przywrócić funkcje życiowe, że to młody człowiek. Kapitan powiedział nam tylko, że pilot miał problemy zdrowotne i że zabrała go karetka.

Informacje o poważnych kłopotach zdrowotnych pilota potwierdził rzecznik LOT.

- Z powodu nagłego pogorszenia się stanu zdrowia jednego z członków załogi konieczne było wysłanie z Warszawy nowej załogi - przekazał Krzysztof Moczulski z LOT.

- Karetka zabrała pacjenta z płyty lotniska - potwierdzi Łukasz Pach, dyrektor wojewódzkiego pogotowia ratunkowego w Katowicach.

Odlot do Dominikany planowany jest o godzinie 15.30. - Pasażerowie oczekują w hali odlotów, gdzie z powodu opóźnienia lotu dostali dwa posiłki, w tym jeden ciepły - informuje Piotr Adamczyk z Katowice Airport.