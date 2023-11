75-latek oskarżony o wybuch gazu w plebanii. Zginęły jego żona i córka, ale on nie odpowiada za ich śmierć

Prokuratura przesłała do sądu akt oskarżenia przeciwko 75-latkowi, który odpowie za doprowadzenie do wybuchu gazu w budynku plebanii parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach-Szopienicach. W wyniku eksplozji zginęły jego żona i córka, a trzy osoby zostały ranne.

Do eksplozji doszło w styczniu 2023 roku. W gruzowisku znaleziono ciała żony oraz córki 75-ltniego mężczyzny, który także został poszkodowany. Rodzina zajmowała tam jedno z mieszkań.

75-latek przeżył. Został oskarżony o doprowadzenie do wybuchu. Nie odpowie za śmierć swoich bliskich ponieważ - jak wynika z opinii biegłych - przyczyną śmierci kobiet było wcześniejsze zatrucie lekami.

Doszło do zawalenia budynku probostwa

O skierowaniu aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego Katowice–Wschód poinformowała w czwartek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Katowicach Marta Zawada-Dybek. 75-latek odpowie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji gazu ziemnego oraz nieumyślne doprowadzenie do eksplozji, w wyniku czego doszło do zawalenia się budynku probostwa, a dwójka dzieci i ich ojciec doznali obrażeń ciała.