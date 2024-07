Poszedł popływać tam, gdzie jest zakaz kąpieli. Utonął

czytaj dalej

W niedzielę w hali magazynowej przy ulicy Oliwskiej w Gdańsku wybuchł pożar. W poniedziałek po południu nadal trwało dogaszanie i, jak przekazały służby, strażacy nie "dotarli jeszcze do jego epicentrum". W hali magazynowane były tworzywa sztuczne. Służby wojewody przekazały, że nie ma zagrożenia dla środowiska. Będą dalsze badania. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców alert z apelem, by nie wchodzić do wody na plaży w Brzeźnie - zamknięte są trzy kąpieliska. Według straży pożarnej to jeden z największych pożarów w mieście w ostatnich latach.