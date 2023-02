Ponad 60 tysięcy złotych w biurze rzeczy znalezionych. 20 osób podało się za właścicieli

Gotówka w trzech walutach została znaleziona ponad dwa lata temu i trafiła do biura rzeczy znalezionych Urzędu Miasta w Katowicach. Magistrat nie może rozstrzygnąć, do kogo należą pieniądze, ponieważ zgłosiło się po nie aż 20 osób. Dlatego zapadła decyzja, że sprawa zostanie oddana do sądu.

Były razem. Czy w portfelu?

Sąd rozstrzygnie, kto odbierze zgubę

- Urząd miasta nie posiada narzędzi prawnych, by zweryfikować prawdziwość tych oświadczeń i jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, do kogo gotówka powinna trafić, dlatego po konsultacjach z wydziałem prawnym, zdecydowano, że pieniądze zostaną złożone do depozytu sądowego i to sąd zdecyduje o tym, jaki będzie ich dalszy los - wyjaśnia Hajduk.