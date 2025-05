Nawrocki sfotografował się z pseudokibicem, który siedział za pobicie hokeisty

Karol Nawrocki w Jastrzębiu-Zdroju, 03. 02. 2025

Karol Nawrocki nie pierwszy raz kojarzony jest ze środowiskiem pseudokibicowskim. Tym razem "Gazeta Wyborcza" pokazała zdjęcie, na którym kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Polski stoi między dwoma mężczyznami i trzymają wspólnie szalik klubu GKS Jastrzębie.

Zdjęcie zostało wykonane w Jastrzębiu-Zdroju w trakcie kampanii wyborczej 3 lutego 2025 roku. Nawrocki spotkał się tam z górnikami i - jak się okazuje - także z kibicami.

"Wyborcza" ustaliła, że jeden z mężczyzn na zdjęciu to Paweł D., ps. Duchu, pseudokibic GKS Jastrzębie, który był bohaterem głośnej w całej Polsce afery sportowej.

Wizyta Karola Nawrockiego w Jastrzębiu-Zdroju

Uderzył hokeistę w głowę, kazał mu zdjąć koszulkę

"Jaakko Turtiainen zaatakowany podczas rozgrzewki przed meczem JKH GKS Jastrzębie - GKS Katowice" - opisywał tę aferę także eurosport.pl.

Był październik 2019. "Turtiainen podczas przedmeczowej rozgrzewki obok lodowiska został uderzony w głowę. Trafił do szpitala na badania, które nie wykazały zagrożenia. Drużyna z Katowic odmówiła gry" - czytamy.

Napastnikiem okazał się właśnie Paweł D., wówczas 29-letni wiceprezes piłkarskiego klubu GKS Jastrzębie. Po ciosie pięścią w głowę, z pomocą 15-latka, zdarł z zawodnika koszulkę (ubrania z emblematami "wrogiego" klubu to trofea pseudokibiców) i uciekł samochodem.

Tego samego dnia policja zatrzymała 15-latka. I opublikowała wizerunek D., bo ten ukrywał się i był poszukiwany. Zgłosił się do prokuratury po kilku dniach i został aresztowany. Rada nadzorcza klubu odwołała go ze stanowiska wiceprezesa.

D. został skazany na więzienie

Informacje "Wyborczej" potwierdził nam Jacek Rzeszowski, szef Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju. - Hokeista biegał wokół boiska, miał rozgrzewkę. Paweł D. uderzył go w głowę, a hokeista nie wiedział, o co chodzi, nie mówi po polsku - mówi prokurator. Jaakko Turtiainen jest Finem. - Do D. dołączył nieletni. Zdarli z zawodnika koszulkę - opisuje dalej prokurator.

Jak mówi Rzeszowski, D. został skazany za rozbój na trzy lata więzienia, a po apelacji w 2020 roku na dwa lata i osiem miesięcy więzienia. Dodatkowo musiał zapłacić hokeiście 10 tysięcy złotych odszkodowania.

Jak podaje "Wyborcza", wcześniej D. miał w prokuraturze dwie sprawy: za znieważenie funkcjonariuszy oraz "udzielanie" narkotyków. Po wyjściu na wolność zaczął walczyć w galach MMA.

Czy sztab sprawdza, z kim fotografuje się kandydat na prezydenta?

Zapytaliśmy komitet wyborczy Karola Nawrockiego, czy wiedzieli, że z kandydatem na prezydenta fotografuje się skazany za rozbój Paweł D. Jeśli tak - dlaczego kandydat na prezydenta spotyka się, rozmawia i staje do wspólnego zdjęcia z takimi osobami? Jeśli nie - dlaczego sztabowcy nie sprawdzają, z kim fotografuje się kandydat na prezydenta? W szczególności chodzi o środowisko pseudokibiców, wśród których często zdarzają się osoby karane.

Do chwili publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Próbowaliśmy skontaktować się z Emilią Wierzbicki, rzeczniczką Karola Nawrockiego. Nie odebrała telefonu ani nie odpisała na sms.

