Katowice Najwyższy stopień zagrożenia zakwitem złotej algi, już 260 kilogramów śniętych ryb Oprac. Svitlana Kucherenko |

Walczą ze złotą algą (wideo archiwalne z 2024 roku) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Wody Polskie RZGW Gliwice

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W niedzielę Wody Polskie w Gliwicach poinformowały o ponad 150 kilogramach śniętych ryb, które wyłowiono z Kanału Gliwickiego. W poniedziałek Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało, że to już około 260 kilogramów.

"Badania Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (…) w punkcie Gliwice-Port (w VI sekcji Kanału Gliwickiego - red. ) wykazały blisko 530 milionów komórek złotej algi w litrze wody. Zgodnie z obowiązującą procedurą, w tej lokalizacji obowiązuje III – najwyższy stopień zagrożenia zakwitem" - wskazało MKiŚ.

Kilka dni wcześniej stężenie złotej algi wynosiło ponad 270 mln komórek na litr wody. Nie odnotowano wówczas śnięcia ryb.

Prowadzone są działania prewencyjne, które mają zapobiec śnięciu ryb w Kanale Gliwickim. To przede wszystkim zatrzymanie przepływu wód w dół z VI i V sekcji oraz wstrzymanie śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno.

Złota alga osiągnęła najwyższy poziom zagrożenia

Prowadzone są patrole kontrole od strony lądu i wody ze szczególnym uwzględnieniem VI, V i IV sekcji oraz Dzierżna Dużego. To podczas nich wyławiane są śnięte ryby.

Wojewoda śląski Marek Wójcik wcześniej zapowiedział, że służby są gotowe, aby w razie konieczności użyć nadtlenku wodoru (H2O2), który skutecznie zwalcza złotą algę.

Najwyższy stopień zagrożenia zakwitem złotej algi Źródło zdjęcia: Wody Polskie RZGW Gliwice

Złota alga (Prymnesium parvum) to glon, którego zakwity są toksyczne. Naukowcy uznali ją za bezpośrednią przyczynę katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku., kiedy doszło do masowego śnięcia ryb, małży, ślimaków i innych organizmów skrzelodysznych. Doprowadziła również do masowego śnięcia w zbiorniku Dzierżno Duże w 2024 roku.

W 2024 roku na Kłodnicy przeprowadzono eksperyment neutralizacji złotej algi przy użyciu nadtlenku wodoru. Według raportu Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego spowodował on spadek liczebności złotej algi o ponad 90 procent.

Naukowcy nie odnotowali negatywnego wpływu tlenku wodoru - stosowanego w odpowiednim stężeniu - na florę i faunę rzeki.

Miliony ton soli trafiają do rzek

Rozwojowi złotej algi w Kanale Gliwickim sprzyja połączenie kilku czynników. To m.in. stagnacja wód, ich nagrzewanie podczas upałów oraz wysoki poziom zasolenia.

Najwyższa Izba Kontroli w 2025 roku wykazała, że w latach 2020-2023 kopalnie na terenie woj. śląskiego wprowadzały do dorzecza Odry i Wisły średnio 183 mln metrów sześciennych wód dołowych rocznie. Oszacowano, że to około 1,5 milionów ton soli (chlorków i siarczanów) rocznie.

W kontrolowanym okresie średnie zasolenie wód wprowadzanych do rzek przez kopalnie węgla kamiennego w woj. śląskim wynosiło 8 promili i było wyższe niż w Morzu Bałtyckim (ok. 7 promili), a w niektórych próbkach wyższe niż zasolenie wód oceanicznych (ok. 35 promili) lub Morza Śródziemnego (ok. 39 promili).

Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi nabór na pilotaż innowacyjnych technologii odsalania wód kopalnianych. Testy przemysłowe mają odbyć się na wodach jednej ze spółek górniczych z woj. śląskiego. W 2026 roku MKiŚ poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamierza przeznaczyć na ten cel ok. 68 milionów złotych.