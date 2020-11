Wypadł z zakrętu i z impetem uderzył w pieszego. Kamera nagrała ucieczkę kierowcy

Policja wyjaśnia okoliczności poważnego wypadku, do którego w sobotę w Kaletach . - Około godziny 20:15 na kierowca volvo jadący ulicą Fabryczną stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na chodnik i potrącił pieszego - informował Jacek Mężyk z Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.

Na nagraniu, do którego dotarł portal tarnogórski.info, widać jak auto wypada z zakrętu, zjeżdża na chodnik i pas zieleni, a tam z impetem uderza w jednego z dwóch idących mężczyzn. Pieszy na skutek poniesionych obrażeń został zabrany do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Jak informuje Mężyk, stan 25-latka jest ciężki, ale stabilny. Przebywa w Szpitalu Górniczym w Bytomiu. Jak podaje policja, poszkodowany szedł z 28-letnim bratem, któremu nic się nie stało.

Zatrzymano trzy osoby

Według ustaleń policji, autem podróżowało dwóch mężczyzn i kobieta - co również potwierdza nagranie z monitoringu. Widać na nim jak tuż po wypadku trzy osoby oddalają się z miejsca zdarzenia.

Za spowodowanie wypadku i ucieczkę kierowcy grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Za nieudzielenie pomocy grozi z kolei do trzech lat więzienia. I to nie tylko kierowcy, ale i pasażerom auta.