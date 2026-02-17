"Łowcy głów" wytropili mężczyznę poszukiwanego za przestępstwa seksualne

"Łowcy głów" z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali 58-letniego mieszkańca Chorzowa. Mężczyzna od 24 listopada 2025 roku był poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach za wykorzystanie seksualne małoletniego.
58-latek ukrywał się w Niemczech. Policjanci ustalili, że mężczyzna będzie w okolicach wsi Jędrzychowice. W środę 11 lutego funkcjonariusze zatrzymali go na parkingu przy jednej ze stacji benzynowych. 58-latek był zaskoczony, ale nie próbował uciekać ani stawiać oporu.
Zatrzymany 58-latek został doprowadzony do zakładu karnego, gdzie pozostanie do dyspozycji sądu.
Opracowała Svitlana Kucherenko
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KWP Katowice