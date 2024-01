"Jedno na troje dzieci doświadcza przemocy". Ministerstwo sprawiedliwości o tzw. ustawie Kamilka

- Ta ustawa przewiduje cały szereg rozwiązań prawnych, ale zwłaszcza prowadzi do nałożenia konkretnych obowiązków na ministerstwo sprawiedliwości. Na jej podstawie został stworzony zespół do spraw dzieci, który ma koordynować różne polityki dotyczące walki z takimi trudnymi sytuacjami przemocowymi - powiedział Adam Bodnar.

Siedmioosobowy zespół ekspertów z różnych dziedzin

Dodatkowe narzędzia do walki z przemocą

Podkreśliła, że "ustawa Kamilka" daje kilka narzędzi, dzięki którym dojdzie do zmian systemowych. - Pierwszy z nich to analiza zdarzeń, na skutek których dziecko lub małoletni albo zmarło albo doznało ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Celem jest ocena funkcjonowania systemu ochrony małoletnich przed krzywdzeniem i określenie działań, które mają zapobiec takim zdarzeniom w przyszłości - zaznaczyła podsekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości.

- Drugim narzędziem jest zespół do spraw ochrony małoletnich. Kolejny to standardy ochrony małoletnich, czyli zbiór zasad, które pomagają stworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko dla dzieci w różnego rodzaju placówkach. Kolejne narzędzia to dwa krajowe plany. Pierwszy z nich to plan przeciwdziałania przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletnich, a drugi z nich to plan przeciwdziałania przemocy na szkodę małoletnich - powiedziała Zuzanna Rudzińska-Bluszcz.